Chuyên gia gợi ý cách bảo tồn collagen ngăn ngừa lão hóa mà không tốn đồng nào

Dưới đây là 4 thói quen miễn phí nhưng mang lại hiệu quả "trẻ hóa" bất ngờ được các chuyên gia da liễu khuyên dùng.
1. Ngủ đủ giấc và đúng giờ: "Liều thuốc" tái tạo collagen tự nhiên
Nhiều người sẵn sàng chi hàng triệu đồng cho kem dưỡng ban đêm nhưng lại thức đến 1 - 2 giờ sáng. Đây là một sai lầm tai hại. Khoảng thời gian từ 23h đến 4h sáng được gọi là "giờ vàng" cho quá trình tái tạo tế bào và sản sinh collagen mạnh mẽ của cơ thể.
Khi bạn ngủ sâu giấc, cơ thể sẽ giải phóng hormone sinh trưởng (HGH). Hormone này kích thích quá trình trao đổi chất của da, thúc đẩy việc sửa chữa các sợi collagen bị tổn thương do tia UV và ô nhiễm môi trường ban ngày. Một giấc ngủ sâu 7 - 8 tiếng mỗi ngày chính là "mỹ phẩm" cao cấp mà bạn không mất một đồng nào để sở hữu.
2. Cắt giảm đường trong khẩu phần ăn: Chặn đứng quá trình Glycation
Trong y khoa, có một hiện tượng gọi là glycation (quá trình đường hóa). Khi bạn nạp quá nhiều đường, các phân tử đường dư thừa sẽ liên kết với protein (ở đây là collagen và elastin) tạo ra các phân tử mới hại da gọi là AGEs.
Các phân tử AGEs này làm cho các sợi collagen vốn dĩ dẻo dai, đàn hồi trở nên giòn, cứng và dễ đứt gãy. Kết quả là làn da mất đi độ nảy tự nhiên, hình thành các nếp nhăn sâu và bề mặt da xỉn màu, thô ráp. Bằng cách cắt giảm đường tinh luyện, hạn chế nước ngọt và thay thế bằng các loại trái cây ít ngọt, bạn đang trực tiếp bảo vệ hàng rào collagen của mình khỏi nguy cơ bị "bẻ gãy" từ bên trong.
3. Massage mặt đúng cách: Kích thích lưu thông máu và sản sinh collagen
Việc massage mặt đúng cách mang lại hiệu quả kép: vừa thư giãn cơ mặt, vừa kích thích hệ tuần hoàn máu dưới da hoạt động tốt hơn. Mỗi tối khi thoa kem dưỡng hoặc dầu dưỡng, hãy dành ra 3 - 5 phút để massage nhẹ nhàng theo hướng từ dưới lên trên, từ trong ra ngoài. Tuyệt đối không miết mạnh tay hướng xuống dưới vì sẽ vô tình làm da chảy xệ nhanh hơn.
4. Kiểm soát căng thẳng: Giữ tinh thần thư thái để bảo vệ làn da
Khi tinh thần căng thẳng, cơ thể lập tức rơi vào trạng thái báo động và tiết ra lượng lớn cortisol. Và cortisol cao sẽ ức chế quá trình tổng hợp collagen, đồng thời kích thích các phản ứng viêm trong cơ thể khiến hàng rào bảo vệ da bị suy yếu. Giữ cho tinh thần lạc quan, thư thái không chỉ giúp bạn trẻ trung từ thần thái mà còn là cách bảo vệ mạng lưới collagen dưới da một cách khoa học và bền vững.
Đắp bù lượng collagen thiếu hụt với top 2 siêu phẩm "cháy hàng" hiện nay
4 thói quen trên là nền tảng cốt lõi giúp bạn ngăn chặn sự hao hụt collagen. Tuy nhiên, theo quy luật sinh học, cơ thể chúng ta không thể tự sản sinh đủ lượng collagen cần thiết khi tuổi tác ngày một tăng. Để làn da thực sự lột xác, căng bóng và hạn chế các dấu hiệu tuổi tác, việc bổ sung collagen từ bên ngoài là điều nên làm.
1. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Marine Collagen Peptides
Nếu là một tín đồ làm đẹp thông thái, chắc chắn bạn đã từng nghe danh dòng collagen tinh khiết bậc nhất đến từ thương hiệu Codeage (Mỹ). Đây là sản phẩm luôn nằm trong top bán chạy nhờ sở hữu những ưu điểm mà hiếm loại collagen nào trên thị trường có được.
- Nguồn collagen thượng hạng: Chiết xuất từ cá đánh bắt tự nhiên ở vùng biển sâu đại dương, không chứa hormone tăng trưởng, không kháng sinh và vô cùng tinh khiết.
- Công nghệ thủy phân: Collagen được phân tách thành các hạt peptides siêu nhỏ giúp cơ thể hấp thụ gần như lập tức ngay sau khi uống mang lại hiệu quả tối ưu.
- Hiệu quả đa năng: Sản phẩm bổ sung Collagen Type I và III giúp nuôi dưỡng làn da. Bột không mùi, không vị, cực kỳ dễ pha chung với nước lọc, nước ép hay sinh tố mỗi sáng.
Sau khoảng 4 - 8 tuần sử dụng, bạn sẽ cảm nhận làn da ẩm mịn hơn, các nếp nhăn li ti quanh mắt và khóe miệng bắt đầu được cải thiện, mang lại diện mạo rạng rỡ, tràn đầy sức sống. Không gây nóng trong người nổi mụn, không làm thay đổi nội tiết tố và không tăng cân.
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GPQC: 1961/2022/XNQC-ATTP.
Không sử dụng cho người mẫn cảm, kiêng kỵ với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng nếu đang mang thai, cho con bú, bị dị ứng hoặc đang có vấn đề về sức khỏe. Sử dụng sản phẩm này như một thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Không dùng cho mục đích giảm cân.
Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nước nấm đông trùng hạ thảo Hector Collagen Plus
Nếu bạn là người bận rộn, yêu thích sự tiện lợi và mong muốn một phương pháp dưỡng nhan hiểu quả thì Hector Collagen Plus chính là "chân ái". Đây là dòng sản phẩm cao cấp dạng nước, uống liền cực kỳ thơm ngon và tiện lợi.
- Công thức "vàng" đột phá: Sự kết hợp hoàn hảo giữa collagen peptides hàm lượng cao (5000mg) hỗ trợ giảm nguy cơ lão hóa da. Cùng chiết xuất đông trùng hạ thảo quý hiếm đóng vai trò như một chất dẫn xuất mạnh mẽ, giúp cơ thể hấp thu collagen tối đa.
- Bổ sung nước ép trái cây tự nhiên: Được làm giàu bằng vitamin C và dưỡng chất từ nước ép dứa, chanh dây. Không chỉ tạo vị chua ngọt thanh mát, dễ uống mà còn là chất xúc tác bắt buộc để cơ thể tự tổng hợp collagen tự nhiên.
- Phụ nữ sau 30 tuổi, đặc biệt là những ai đang gặp tình trạng da nám sạm hoặc mệt mỏi do áp lực công việc, duy trì 1 chai Hector Collagen Plus mỗi ngày. Làn da sẽ nhanh chóng được hỗ trợ tăng độ đàn hồi, giảm thâm nám, làn da trở nên đẹp hơn.
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GPQC: 2391/2023/XNQC-ATTP
Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh
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