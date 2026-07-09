Chuyên gia gợi ý cách bảo tồn collagen ngăn ngừa lão hóa mà không tốn đồng nào

Dưới đây là 4 thói quen miễn phí nhưng mang lại hiệu quả "trẻ hóa" bất ngờ được các chuyên gia da liễu khuyên dùng.

1. Ngủ đủ giấc và đúng giờ: "Liều thuốc" tái tạo collagen tự nhiên

Nhiều người sẵn sàng chi hàng triệu đồng cho kem dưỡng ban đêm nhưng lại thức đến 1 - 2 giờ sáng. Đây là một sai lầm tai hại. Khoảng thời gian từ 23h đến 4h sáng được gọi là "giờ vàng" cho quá trình tái tạo tế bào và sản sinh collagen mạnh mẽ của cơ thể.

Khi bạn ngủ sâu giấc, cơ thể sẽ giải phóng hormone sinh trưởng (HGH). Hormone này kích thích quá trình trao đổi chất của da, thúc đẩy việc sửa chữa các sợi collagen bị tổn thương do tia UV và ô nhiễm môi trường ban ngày. Một giấc ngủ sâu 7 - 8 tiếng mỗi ngày chính là "mỹ phẩm" cao cấp mà bạn không mất một đồng nào để sở hữu.

2. Cắt giảm đường trong khẩu phần ăn: Chặn đứng quá trình Glycation

Trong y khoa, có một hiện tượng gọi là glycation (quá trình đường hóa). Khi bạn nạp quá nhiều đường, các phân tử đường dư thừa sẽ liên kết với protein (ở đây là collagen và elastin) tạo ra các phân tử mới hại da gọi là AGEs.

Các phân tử AGEs này làm cho các sợi collagen vốn dĩ dẻo dai, đàn hồi trở nên giòn, cứng và dễ đứt gãy. Kết quả là làn da mất đi độ nảy tự nhiên, hình thành các nếp nhăn sâu và bề mặt da xỉn màu, thô ráp. Bằng cách cắt giảm đường tinh luyện, hạn chế nước ngọt và thay thế bằng các loại trái cây ít ngọt, bạn đang trực tiếp bảo vệ hàng rào collagen của mình khỏi nguy cơ bị "bẻ gãy" từ bên trong.

3. Massage mặt đúng cách: Kích thích lưu thông máu và sản sinh collagen

Việc massage mặt đúng cách mang lại hiệu quả kép: vừa thư giãn cơ mặt, vừa kích thích hệ tuần hoàn máu dưới da hoạt động tốt hơn. Mỗi tối khi thoa kem dưỡng hoặc dầu dưỡng, hãy dành ra 3 - 5 phút để massage nhẹ nhàng theo hướng từ dưới lên trên, từ trong ra ngoài. Tuyệt đối không miết mạnh tay hướng xuống dưới vì sẽ vô tình làm da chảy xệ nhanh hơn.

4. Kiểm soát căng thẳng: Giữ tinh thần thư thái để bảo vệ làn da

Khi tinh thần căng thẳng, cơ thể lập tức rơi vào trạng thái báo động và tiết ra lượng lớn cortisol. Và cortisol cao sẽ ức chế quá trình tổng hợp collagen, đồng thời kích thích các phản ứng viêm trong cơ thể khiến hàng rào bảo vệ da bị suy yếu. Giữ cho tinh thần lạc quan, thư thái không chỉ giúp bạn trẻ trung từ thần thái mà còn là cách bảo vệ mạng lưới collagen dưới da một cách khoa học và bền vững.