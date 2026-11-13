Chuyên gia Herbalife góp phần đưa khoa học dinh dưỡng thể thao vào Bóng đá Việt Nam

Ngày 10.11.2026, Herbalife phối hợp cùng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức chương trình tập huấn chuyên đề "Ứng dụng dinh dưỡng thể thao và hồi phục nhằm nâng cao thành tích bóng đá", dành cho đội ngũ huấn luyện viên, cán bộ y tế và những người làm công tác chuyên môn trong bóng đá Việt Nam.

Chương trình có sự tham gia của hai chuyên gia quốc tế đến từ Herbalife gồm tiến sĩ Luigi Gratton, Phó chủ tịch, Văn phòng Sức khỏe và thể chất, đồng thời là Chủ tịch Ban cố vấn dinh dưỡng Herbalife và tiến sĩ Krissy Ladner, Giám đốc phụ trách Thành tích thể thao và giáo dục dinh dưỡng tại Herbalife. Cùng tham gia chia sẻ là huấn luyện viên Josh Tuerpe, Giám đốc Vận hành kiêm Huấn luyện viên cấp cao về thành tích thể thao, Proactive Sports Performance (Mỹ), đối tác chuyên môn của Herbalife.

Đánh giá cao kiến thức khoa học và tính ứng dụng thực tiễn

Thông qua các nội dung chuyên sâu kết hợp với tình huống thực tế, các chuyên gia chia sẻ những phương pháp ứng dụng dinh dưỡng và hồi phục trong quá trình tập luyện, thi đấu và phát triển cầu thủ.

Tiến sĩ Luigi Gratton giới thiệu nền tảng khoa học và các nguyên tắc dinh dưỡng thể thao, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cung cấp dưỡng chất phù hợp với nhu cầu vận động. Tiến sĩ Krissy Ladner tập trung vào phương pháp xây dựng kế hoạch dinh dưỡng, bù nước và hồi phục theo đặc điểm của từng cầu thủ và từng giai đoạn tập luyện. Huấn luyện viên Josh Tuerpe bổ sung kinh nghiệm thực tiễn về phát triển thể lực, đánh giá vận động viên và tổ chức các hoạt động hồi phục.

Theo kết quả khảo sát sau chương trình, 96% người trả lời đánh giá nội dung tập huấn ở mức Tốt hoặc Xuất sắc. Trong đó, các chuyên đề về bù nước và hồi phục sau tập luyện, thi đấu được đánh giá cao về mức độ phù hợp với công việc thực tế.

Những phản hồi này cho thấy sự quan tâm của đội ngũ chuyên môn đối với việc kết hợp kiến thức khoa học và kinh nghiệm quốc tế vào công tác chăm sóc, hỗ trợ vận động viên.

Dự định áp dụng kiến thức vào công tác chăm sóc cầu thủ

Bên cạnh đánh giá tích cực về nội dung và diễn giả, nhiều học viên bày tỏ sự tự tin trong việc vận dụng những kiến thức đã tiếp thu.

Kết quả khảo sát cho thấy 84% người trả lời tự tin hoặc rất tự tin áp dụng kiến thức từ chương trình vào công việc.

Khi được hỏi về kế hoạch trong 30 ngày tiếp theo, học viên đề cập đến việc xây dựng thực đơn theo chu kỳ tập luyện và thi đấu, điều chỉnh chế độ dinh dưỡng trước, trong và sau trận đấu, cải thiện phương pháp bù nước và hỗ trợ hồi phục cho cầu thủ.

Một số người tham dự cũng dự định vận dụng kiến thức trong chăm sóc cầu thủ trẻ, theo dõi thể trạng, phát triển thể lực và hỗ trợ quá trình phục hồi sau chấn thương.

Các kế hoạch này phản ánh tính ứng dụng của chương trình, trong đó các chuyên gia Herbalife nhấn mạnh việc đánh giá nhu cầu cá nhân, xây dựng kế hoạch dinh dưỡng phù hợp và thường xuyên theo dõi, điều chỉnh theo điều kiện tập luyện và thi đấu.

Mong muốn tiếp tục được đào tạo chuyên sâu

Kết quả khảo sát cũng ghi nhận mong muốn tiếp tục tham gia các chương trình cập nhật kiến thức chuyên môn. Nhiều học viên đề xuất tăng tần suất tổ chức, bổ sung thời gian trao đổi trực tiếp với chuyên gia và mở rộng các hoạt động thảo luận, phân tích tình huống thực tế tại các đội bóng Việt Nam.

Những chủ đề được quan tâm cho các chương trình tiếp theo gồm dinh dưỡng trong quá trình phục hồi chấn thương, dinh dưỡng cá nhân hóa, chăm sóc cầu thủ trẻ và cầu thủ nữ, cùng các phương pháp hỗ trợ hồi phục sau thi đấu.

Học viên cũng mong muốn có thêm video, tài liệu hướng dẫn và những ví dụ thực tiễn để thuận tiện tham khảo, chia sẻ và áp dụng trong công việc.

Ông Nguyễn Văn Phú - Tổng thư ký VFF

Đánh giá về chương trình, ông Nguyễn Văn Phú, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đánh giá cao ý nghĩa của buổi tập huấn lần này khi chương trình không chỉ cung cấp những kiến thức nền tảng về khoa học dinh dưỡng thể thao mà còn hướng tới khả năng ứng dụng trong thực tiễn bóng đá đỉnh cao.

Tiếp tục đồng hành cùng bóng đá Việt Nam

Chương trình tập huấn là một trong những hoạt động thuộc khuôn khổ hợp tác lâu dài giữa Herbalife và VFF, hướng tới hỗ trợ bóng đá Việt Nam không chỉ thông qua việc cung cấp sản phẩm dinh dưỡng mà còn bằng các hoạt động chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn quốc tế.

Thông qua sự tham gia trực tiếp của các chuyên gia dinh dưỡng thể thao quốc tế, Herbalife góp phần tạo điều kiện để đội ngũ chuyên môn bóng đá Việt Nam tiếp cận những kiến thức khoa học và phương pháp thực tiễn nhằm hỗ trợ sức khỏe, quá trình tập luyện và sự phát triển lâu dài của cầu thủ.

Những đánh giá tích cực cùng mong muốn tiếp tục học hỏi từ học viên cho thấy ý nghĩa của các chương trình đào tạo chuyên môn trong việc kết nối kiến thức quốc tế với nhu cầu thực tế của bóng đá Việt Nam, đồng thời tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành bền bỉ của Herbalife với thể thao Việt Nam.