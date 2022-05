Chuyên gia: Những người này không bao giờ nên uống rượu vang

Tuy nhiên, rượu vang không dành cho tất cả mọi người. Theo các chuyên gia y tế, có những người không nên uống rượu vang, theo trang web về sức khỏe ở Mỹ Eat This, Not That!

1. Người bệnh tiểu đường

Nếu bạn bị bệnh tiểu đường, bạn nên cẩn thận về lượng rượu của mình.

Theo Leann Poston, chuyên gia dinh dưỡng của Invigor Medical, rượu vang có thể ảnh hưởng rõ rệt đến lượng đường trong máu, đặc biệt nếu họ uống lúc đói.

Chuyên gia Poston nói: “Những người mắc bệnh tiểu đường nên hết sức cẩn thận khi uống rượu vang. Uống rượu trong tình trạng đói có thể làm giảm đáng kể lượng đường trong máu và dẫn đến hạ đường huyết nghiêm trọng". Điều này có thể dẫn đến hôn mê tiểu đường, theo Eat This Not That!

2. Người dùng thuốc an thần hoặc thuốc giảm đau

Nếu bạn đang dùng bất kỳ loại thuốc an thần hoặc thuốc giảm đau nào, uống rượu vang có thể là một đề xuất rủi ro.

Chuyên gia Poston nói: “Thuốc an thần và thuốc giảm đau là những chất gây trầm cảm, có nghĩa là chúng làm chậm hoạt động của não và rượu cũng làm như vậy”.





Trên thực tế, theo một báo cáo năm 2014 được công bố trên tạp chí Morbidity and Mortality Weekly của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ, rượu có liên quan đến 18,5% số ca đến phòng cấp cứu liên quan đến thuốc giảm đau opioid và 22,1% ca tử vong liên quan đến thuốc giảm đau opioid.

3. Người dùng Disulfiram

Disulfiram, một loại thuốc dùng để điều trị chứng nghiện rượu mạn tính, có thể có tác dụng phụ nghiêm trọng nếu kết hợp với rượu vang.

Chuyên gia Poston nói: “Nếu bạn uống rượu trong khi dùng thuốc này, bạn có thể lường trước được các cơn đau đầu, nôn mửa, buồn nôn, suy nhược, thay đổi nhịp thở và nhịp tim”.

4. Người bị hen suyễn

Đáng ngạc nhiên là nếu bạn bị hen suyễn, một hoặc hai ly rượu vang có thể khiến bạn dễ bị lên cơn hen suyễn hơn.

Chris Airey, bác sĩ, giám đốc y tế tại Optimale (Mỹ), cho biết: “Bệnh nhân hen có thể có những phản ứng bất lợi với rượu vang do nhạy cảm với sulfite”, theo Eat This Not That!