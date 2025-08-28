Chuyên gia phong thủy lý giải lý do khiến tháng 7 ‘cô hồn’ đặc biệt hơn

Theo chuyên gia phong thủy Master Phùng Phương, Chủ tịch Công ty Phong thủy Phùng Gia, tháng 7 âm lịch năm nay diễn ra muộn hơn, đúng vào giai đoạn thời tiết giao mùa, độ ẩm cao, mưa nhiều, điều này có thể khiến cơ thể chúng ta cảm thấy mệt mỏi, sức khỏe dễ bị tác động bởi yếu tố môi trường.

"Điều này sẽ khiến nhiều người nghĩ rằng, đây là do tháng 7 âm lịch gây nên", ông Phương nói.

Master Phùng Phương cho biết thêm, việc tháng 7 trùng vào thời tiết giao mùa có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tinh thần của nhiều người:

Thể chất: Dễ mệt mỏi, suy giảm sinh lực, tứ chi lạnh, sắc mặt nhợt nhạt.

Tinh thần: Tâm trạng uể oải, dễ buồn vô cớ, cảm giác bất an, mất ngủ hoặc ngủ chập chờn.

Hiệu suất công việc: Khó tập trung, suy giảm trí nhớ, dễ mắc sai sót khi đưa ra quyết định.

Tháng 7 "cô hồn" năm nay có nhiều điểm đặc biệt

"Trong giai đoạn giao mùa, con người thường nhạy cảm hơn với những biến động về môi trường. Vì vậy, cần chăm sóc cơ thể, nâng cao sức đề kháng và giữ vững sự cân bằng tinh thần," Master Phùng Phương khuyến cáo.

Để giảm bớt tác động tiêu cực của trạng thái "âm thịnh - dương suy", Master Phùng Phương đưa ra một số khuyến nghị thiết thực:

Giữ không gian sống thông thoáng, tăng dương khí: Dọn dẹp nhà cửa, đặc biệt ở các khu vực ẩm thấp, góc khuất, gầm giường; Mở cửa đón nắng, thắp nến, đốt trầm hương để xua tan âm khí; Hạn chế để nhà tối tăm, ẩm thấp vì dễ tích tụ năng lượng tiêu cực. Và có thể mang theo bên mình một vật phẩm hộ thân giúp chiêu đón bình an, hạn chế những năng lượng xấu.

Thờ cúng đúng cách, tránh mê tín: Bàn thờ đặt ở vị trí "tọa cát", tránh hướng thẳng ra cửa chính hoặc gần khu vệ sinh; Dùng hoa quả tươi, lễ chay thay vì đồ cúng giả hoặc héo úa; Đốt vàng mã vừa đủ, không lạm dụng để bảo vệ môi trường và tránh gây hỏa hoạn; Khi cúng cô hồn, nên đặt lễ ngoài sân hoặc trước cửa, không mang đồ cúng vào nhà.

"Thờ cúng tháng 7 âm không nên quá lo lắng, miễn là giữ tâm thành và sự tôn kính, tuyệt đối tránh các hành vi cầu cúng thái quá gây rối loạn năng lượng phong thủy", Master Phùng Phương nhấn mạnh.

Theo Master Phùng Phương, tháng 7 âm lịch mọi người tuyệt đối tránh các hành vi cầu cúng thái quá

Chăm sóc sức khỏe và cân bằng năng lượng: Hạn chế thức khuya sau 23 giờ; Tắm nắng sáng, vận động nhẹ nhàng để kích thích năng lượng; Ưu tiên ăn các thực phẩm ấm nóng như gừng, quế, tỏi; hạn chế đồ lạnh, sống, tái; Giữ tinh thần lạc quan, tránh stress, hạn chế tiếp xúc môi trường tiêu cực.

Nên tích đức hành thiện. Master Phùng Phương cho rằng: "Tích đức, hành thiện chính là cách tốt nhất thân tâm được an yên, đồng thời giúp tăng phúc khí. Khi tâm sáng, năng lượng tích cực sẽ thu hút may mắn, giảm bớt tác động tiêu cực từ môi trường".

Tháng 7 âm lịch năm 2025 mang nhiều đặc điểm khác biệt do tháng 6 nhuận, theo Master Phùng Phương, nếu biết cân bằng không gian sống, giữ tâm an, thờ cúng đúng cách và chăm sóc sức khỏe, mỗi người hoàn toàn có thể giảm thiểu tác động tiêu cực, đồng thời tận dụng tháng này để tích đức, hành thiện và tăng phúc khí cho bản thân và gia đình.