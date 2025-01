Chuyên gia phong thủy thế giới đoán gì về năm Ất Tỵ?

Từ ngày 29.1, thế giới bước vào năm Ất Tỵ.

Theo cách tính phương Đông, Ngũ hành gồm Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ khi kết hợp Thiên can (Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý) và Địa chi (tức 12 con giáp) tạo ra một chu kỳ chính xác 60 năm. Theo đó, ngày 29.1 đánh dấu sự khởi đầu của năm Ất Tỵ, tức năm con rắn theo hành Mộc. Đối với nhiều người, dịp năm mới cũng là thời điểm tính toán phong thủy và chấm tử vi với hy vọng có thể đưa họ qua một năm đầy tài lộc, may mắn, đồng thời giảm thiểu vận rủi.

Con rắn là đại diện của trí tuệ, sự sắc sảo, bản năng, nội tâm và sự sáng tạo. Vì thế, theo tờ South China Morning Post, một số thầy phong thủy cho rằng 2025 là năm có thể thuận theo trực giác và áp dụng thái độ sống tự do, nhưng cần yếu tố tính toán để đạt được kết quả như ý. Bên cạnh đó, hành Mộc là biểu tượng cho sự phát triển, năng lực sáng tạo và sự kiên cường. Năng lượng của hành Mộc truyền cảm hứng cho con người theo đuổi mục tiêu, cân nhắc những khả năng mới và tập trung vào sự phát triển của bản thân.

Loài rắn còn là biểu tượng của sự thay đổi và tái sinh. Điều đó có nghĩa là sự cần thiết phải buông bỏ các khuôn mẫu cũ và chấp nhận sự đổi mới. Khi kết hợp với năng lượng phát triển của hành Mộc, năm 2025 nhiều khả năng là giai đoạn diễn ra các thay đổi sâu sắc về cá nhân và xã hội. Theo tờ The Times of India, do hành Mộc cũng nhấn mạnh sự cân bằng, 2025 là năm tuyệt vời để gặt hái những mối quan hệ an lành và theo đuổi sự ổn định trong đời sống của mỗi cá nhân.

Còn đối với thầy phong thủy Patrick Fernandez (người Mỹ gốc Philippines), năm 2025 sẽ cần mọi người cùng làm việc với nhau, đặt nỗ lực hơn nữa vào sự kết nối và thiết lập các mối quan hệ. Tương tự, các cá nhân sẽ cần linh hoạt hơn, cũng như năng lực thích ứng để kịp thời thay đổi khi cần thiết và lên kế hoạch trước mọi thứ. Kiên nhẫn là đức tính tốt, và giống như loài rắn, con người cần phải đủ kiên nhẫn để hoàn tất kế hoạch đã định.

Vào đầu năm 2025 (theo dương lịch), thế giới vẫn còn trong giai đoạn cuối năm con rồng, vì thế đây là giai đoạn vô cùng bận rộn của nhiều hoạt động. Khi chuyển sang năm con rắn, đó là thời điểm thế giới cần ngừng lại để suy ngẫm. Theo báo South China Morning Post, Trên trường quốc tế, các chính phủ có lẽ nên tận dụng thời gian này để xây dựng những nguồn lực là thế mạnh của từng nước.

Năm Ất Tỵ cũng có thể chứng kiến sự gia tăng đối thoại ngoại giao và đàm phán. Do con rắn là biểu tượng của sự sắc sảo và tư duy ở tầm chiến lược, các lãnh đạo chính trị và kinh tế nên tập trung vào nỗ lực giải quyết những cuộc xung đột kéo dài, thông qua việc lên kế hoạch tỉ mỉ và đàm phán khéo léo thay vì hành động hấp tấp.

Bên cạnh đó, cũng cần nhớ con rắn là sinh vật hai mặt, thể hiện cả trí tuệ lẫn mối nguy hiểm. Mặc dù mang đến cơ hội phát triển và hiểu biết sâu sắc, năm Ất Tỵ đòi hỏi mỗi người cần có sự điều hướng cẩn thận nếu muốn tránh nguy cơ tiềm ẩn.

Theo thầy phong thủy Fernandez, những ngành liên quan đến hành Thủy và hành Kim được dự kiến sẽ thăng hoa trong năm 2025. Những ngành liên quan đến hành Thủy bao gồm kinh doanh khách sạn, du lịch, siêu thị, thương mại, phân tích thống kê và bất kỳ ngành nào có liên hệ với nước và vệ sinh. Còn những ngành liên quan đến hành Kim có thể kể đến ngân hàng, ô tô, cơ khí máy móc, nữ trang, ngành làm đẹp và quân sự.

Trong khi đó, ông Fernandez ngành bất động được đánh giá không "phất" bằng những ngành kể trên, theo ông Fernandez. Nhưng ông cho rằng kết quả vẫn khả quan nếu nhà đầu tư biết áp dụng chiến lược khôn ngoan.

Về phần mình, bà Marites Allen, người được mệnh danh là "nữ hoàng phong thủy" của Philippines, tiết lộ nhóm tuổi may mắn nhất trong năm con rắn nếu biết kết hợp phong thủy. Đầu tiên là người tuổi Thân, được cát tinh tài lộc chiếu rọi và vì thế hưởng may mắn nhân đôi. Kế đến là người tuổi Sửu. Tuổi Tỵ và tuổi Ngọ cũng được đánh giá sẽ trải qua năm tốt lành.

Bà Allen dự đoán: "Năm tuổi đối mặt nhiều thách thức sẽ là tuổi Tuất, vì người tuổi này sẽ xảy ra những chuyện hiểu lầm, tranh cãi và không chung thủy. Kế đến là tuổi Hợi". Bên cạnh đó, tuổi Dần, tuổi Mùi cũng được cảnh báo xảy ra vận xui.

Tất nhiên, trên đây chỉ là những dự đoán của các thầy bà phong thủy. Việc tin hay không tùy theo mỗi người.