Chuyên gia quốc tế đến Bệnh viện Bình Dân chia sẻ điều trị hẹp niệu đạo

Ngày 20.6, Bệnh viện Bình Dân (TP.HCM) tổ chức hội thảo: "Tạo hình niệu đạo, góc nhìn của các chuyên gia".

Hội thảo có sự tham dự và chia sẻ, mổ thị phạm của các chuyên gia đến từ Mỹ, Bồ Đào Nha và Nhật Bản. Đây là các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực điều trị hẹp niệu đạo trên thế giới.

TS-BS Đỗ Lệnh Hùng, Phó trưởng khoa Niệu C, Trưởng Đơn vị niệu đạo Bệnh viện Bình Dân cho biết, Bệnh viện Bình Dân có Đơn vị tạo hình niệu đạo và ứng dụng phương pháp tạo hình niệu đạo được giáo sư niệu khoa Joel Gelman (Đại học UC Irvine, California, Mỹ) trực tiếp chuyển giao và liên tục hỗ trợ chuyên môn từ 8 năm qua.

TS-BS Đỗ Lệnh Hùng đang chuyển giao kỹ thuật tạo hình niệu đạo B.S.H

"Qua hơn 8 năm, số lượng ca bệnh hẹp niệu đạo đến Bệnh viện Bình Dân điều trị ngày càng tăng. Hiện mỗi năm tiếp nhận hơn 800 ca phẫu thuật vì hẹp niệu đạo và khoảng 10.000 ca khám và điều trị", TS-BS Đỗ Lệnh Hùng thông tin.

Theo TS-BS Đỗ Lệnh Hùng, hẹp niệu đạo xảy ra sau chấn thương (do tai nạn giao thông, tai nạn lao động, tai nạn sinh hoạt, từng can thiệp phẫu thuật trước đó qua ngã niệu đạo…). Tùy theo mức độ, vị trí và độ dài đoạn hẹp mà có các phương pháp điều trị thay đổi khác nhau. Hiện bệnh viện Bình Dân đã thực hiện tất cả phương pháp điều trị hẹp niệu đạo đang có trên thế giới. Tỷ lệ thành công lên đến 98% nếu người bệnh được can thiệp đúng kỹ thuật tạo hình niệu đạo từ đầu.

"Một bệnh nhân bị hẹp niệu đạo không đi tiểu được thì không thể có chất lượng sống tốt vì phải mang túi nước tiểu với mùi khó chịu, chưa kể vấn đề tình dục, có con. Điều này nó cũng ảnh hưởng đến tâm lý, khả năng lao động. Sau khi điều trị hợp lý thì bệnh nhân có thể quay lại cuộc sống bình thường", TS-BS Đỗ Lệnh Hùng nói.

Hiện kỹ thuật tạo hình niệu đạo của Bệnh viện Bình Dân không chỉ chuyển giao cho các bệnh viện trong nước mà còn chuyển giao cho bệnh viện ở Thái Lan, Malaysia.