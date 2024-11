Chuyên gia sản phụ khoa, tim mạch tập huấn cho y BS Bệnh viện Đồng Nai -2

Đây là một trong những hoạt động quan trọng trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Bệnh viện Đồng Nai -2, nhằm nâng cao tay nghề cho đội ngũ y bác sĩ, hướng đến cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân trong và ngoài tỉnh.

TS.BS Lê Quang Thanh - Nguyên giám đốc Bệnh viện Từ Dũ trực tiếp thăm khám cho sản phụ tại Bệnh viện Đồng Nai -2

Sôi nổi các hoạt động đào tạo, chuyển giao từ chuyên gia đầu ngành

Ngày 1.11 và 15.11 vừa qua, Bệnh viện Đồng Nai -2 đã có buổi đào tạo, tập huấn từ chuyên gia đầu ngành lĩnh vực tim mạch là PGS.TS.BS Phạm Thọ Tuấn Anh, Chủ tịch Hội phẫu thuật Tim mạch lồng ngực TP.HCM, nguyên Trưởng khoa Hồi sức phẫu thuật tim (Bệnh viện Chợ Rẫy)... Với hơn 40 năm kinh nghiệm phẫu thuật tim mạch, BS Phạm Thọ Tuấn Anh đã có buổi chuyển giao chuyên môn, đào tạo tập huấn cho các bác sĩ tại Bệnh viện Đồng Nai -2.

Trong 2 ngày làm việc nói trên, chuyên gia tim mạch đã trực tiếp thăm khám, hội chẩn các ca bệnh khó tại khoa Nội tổng hợp Bệnh viện Đồng Nai -2. Qua những ca bệnh thực tế, chuyên gia đưa ra những hướng điều trị tối ưu, giúp các bác sĩ học hỏi được các kiến thức nâng cao.

Ngoài ra, chuyên gia tim mạch Phạm Thọ Tuấn Anh còn có buổi đào tạo với chủ đề "Chẩn đoán - điều trị huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới và cấp cứu ngoại khoa lồng ngực" và "Chẩn đoán - điều trị suy tim và cấp cứu bệnh lý van tim". Buổi đào tạo diễn ra sôi nổi với sự đóng góp ý kiến từ các y bác sĩ của Bệnh viện Đồng Nai -2 cùng sự chia sẻ trực tiếp từ chuyên gia tim mạch Phạm Thọ Tuấn Anh.

TS BS Lê Quang Thanh chuyển giao chuyên môn, đào tạo tập huấn cho các y bác sĩ tại Bệnh viện Đồng Nai -2

Cũng trong tháng 11, chuyên gia đầu ngành sản phụ khoa TS.BS Lê Quang Thanh, nguyên Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, Chủ tịch Hội Y học Bà mẹ và Thai nhi TP.HCM (HSMFM), Phó chủ tịch Hội phụ sản Việt Nam (VAGO) cũng đã có buổi đào tạo tập huấn và chuyển giao chuyên môn với các bác sĩ của bệnh viện.

Dịp này, BS Lê Quang Thanh còn tư vấn, khám điều trị các bệnh lý phụ khoa, chăm sóc thai kỳ và tư vấn hiếm muộn, một hoạt động nổi bật và thu hút sự quan tâm mà chuyên gia sản phụ khoa đã mang đến cho khách hàng khám tại bệnh viện.

Chiều cùng ngày, chuyên gia cũng đã có buổi hội thảo đào tạo tập huấn chuyển giao chuyên môn với các y bác sĩ bệnh viện chủ đề "Sanh non". Chuyên gia chia sẻ có đến 50% không xác định rõ nguyên do gây sinh non, phần còn lại có thể bao gồm: chiều dài cổ tử cung ngắn, hở eo tử cung, bất thường tử cung bẩm sinh hay mắc phải bệnh lý mạn tính hay cấp tính của mẹ, đời sống xã hội thấp và nhóm các nguyên nhân đến từ thai và phần phụ của thai…

PGS.TS.BS Phạm Thọ Tuấn Anh hội chẩn cùng các y bác sĩ bệnh viện

"Biện pháp ngăn ngừa sinh non hiện tại bao gồm: siêu âm đo chiều dài kênh cổ tử cung, progesteron, khâu vòng cổ tử cung và đặt vòng nâng. Việc phòng ngừa sinh non là có thể, vậy nên việc tiếp cận và giúp các mẹ bầu tầm soát sớm để tránh sinh non là một trong những điều cần thiết quan trọng", BS Lê Quang Thanh chia sẻ thêm.

Không ngừng để nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân

Ngoài ra, thứ bảy hằng tuần tại Phòng khám Ngoại tiết Bệnh viện Đồng Nai -2 có chuyên gia đầu ngành lĩnh vực thận - tiết niệu học, PGS.TS.BS Nguyễn Tuấn Vinh, Chủ tịch Hội Tiết niệu - Thận học TP.HCM, tham vấn khoa Niệu B (Bệnh viện Bình Dân) cũng trực tiếp thăm khám cho khách hàng.

PGS.TS.BS Nguyễn Tuấn Vinh - Chủ tịch Hội Tiết niệu - Thận học TP.HCM thăm khám cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đồng Nai -2

Việc đưa chuyên gia đến gần với người dân trong tỉnh, giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại tỉnh nhà, tiết kiệm thời gian chi phí đi lại.

Bên cạnh đó, các chương trình đào tạo chuyển giao chuyên môn từ chuyên gia đầu ngành đã giúp đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Đồng Nai -2 có cơ hội được học hỏi, nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn, tích lũy kiến thức và kinh nghiệm trong công tác chẩn đoán và điều trị bệnh lý sản phụ khoa. Từ đó, tiếp tục nỗ lực và hợp tác vì mục tiêu cùng phát triển, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.