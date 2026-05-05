Chuyên gia, thí sinh trên 1.000 điểm bày cách ôn thi đánh giá năng lực

Trao đổi với Thanh Niên, các thí sinh (TS) thi trên 1.000 điểm đều nhận định rằng trong thời gian này, bí quyết tốt nhất để cải thiện điểm là trau dồi kiến thức nền tảng các môn thi, như thì, cấu trúc câu của tiếng Anh; hay đặc trưng thể loại, phương thức biểu đạt, cách dùng của tiếng Việt; cũng như các dạng căn bản của toán...

Nguyễn Huy Khang, học sinh (HS) Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (TP.HCM), từng đạt tổng điểm 1.063 ở đợt 1, chia sẻ ở phần thi tư duy khoa học, việc nằm lòng một số kiến thức nền của các môn - dù không theo học - vẫn mang đến lợi thế lớn, nhất là ở nhóm khoa học xã hội. Tuy nhiên, các bạn vẫn có thể suy luận đáp án dựa trên dữ kiện đề cho, đặc biệt ở nhóm khoa học tự nhiên.

Thầy Nguyễn Võ Minh Tâm, đồng sáng lập TTE-The Learning Center tại TP.HCM, lưu ý thêm với phần thi tư duy khoa học, bí quyết không nằm ở việc nhồi nhét kiến thức mà là ở năng lực "skim and scan" (đọc lướt và nắm các từ khóa). Mục đích là khai thác dữ kiện đề cho để suy luận ra đáp án thay vì hoang mang khi gặp kiến thức lạ nằm bên ngoài sách giáo khoa.

Kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 sẽ diễn ra vào ngày 24.5 ẢNH: NGỌC LONG

Với 2 môn thi không được dạy trong chương trình phổ thông là tư duy logic và phân tích số liệu, Phan Đức Huy, từng đạt tổng điểm 1.005 và hiện là HS Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, nhìn nhận cách hiệu quả nhất chính là tìm tài liệu và luyện tập tới khi quen dạng đề. Huy khuyên trong những tuần tới, các bạn nên tập trung cải thiện năng lực toán học và tiếng Anh thay vì dành quá nhiều thời gian để ôn các môn như sử, địa...

Đồng tình, thầy Đặng Duy Hùng, quản lý hệ thống luyện thi Helius Education tại TP.HCM, khuyên TS cần "kiên trì hoàn thành phần thi toán" bởi đây thường là "kho điểm". Tuy nhiên đối lập với nội dung phân tích số liệu "tương đối nhẹ nhàng", những câu tư duy logic trong đợt 1 vừa rồi được cho là không còn đơn giản mà có độ khó cao hơn dù vẫn thiên về tư duy sắp xếp, loại trừ. "TS nên tìm luyện các dạng logic phức tạp có từ 3 lớp dữ kiện hoặc 3 nhóm thành phần trở lên. Đây là những dạng câu hỏi tôi tin rằng có khả năng ra thi cao", thầy Hùng nói.

Tăng cường luyện đề cũng là điều phải chú trọng. Khi làm bài, TS cần bấm giờ như thi thật để rèn tốc độ, khả năng phân bổ thời gian. Mỗi lần luyện đề cũng là cơ hội để TS phân tích nguyên nhân những sai sót - do thiếu kiến thức, chưa suy luận đúng, hay chỉ đơn thuần bất cẩn - để rút kinh nghiệm và tránh lặp lại. "Mỗi tuần, mình giải từ 2 - 3 đề", Đặng Phạm Quốc Cường, HS Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (TP.HCM), chia sẻ.

Luyện đề cũng là dịp để TS tinh chỉnh chiến thuật làm bài phù hợp bản thân nhất chứ không cần áp dụng rập khuôn một cách nhất định. Đó có thể là ưu tiên phần mình yếu trước, cũng như làm các câu dễ trước, câu khó sau và nếu câu nào quá khó thì để dành lại cuối giờ giải quyết tiếp. Hoặc mức độ ưu tiên có thể dựa trên năng lực giải bài của mình: phần nào làm nhanh được thì làm trước, để những phần tốn thời gian giải - ví dụ như toán - ở sau.

Đó cũng có thể là chia đều thời gian làm bài theo từng dạng câu hỏi, như câu lý thuyết dành tối đa 30 giây/câu, câu đọc hiểu khoảng 1 phút/câu còn câu tính toán tối đa 5 phút/câu. Hay có thể chia đều thời gian làm bài theo từng phần, tức sử dụng ngôn ngữ, toán học và tư duy khoa học mỗi phần tối đa trong 40 phút, thời gian còn lại dành trọn tâm trí cho các câu khó.