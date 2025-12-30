Các chuyên gia từ BVĐK Tâm Anh TP.HCM: TTND-GS-TS.BS Võ Thành Nhân - Giám đốc Trung tâm Tim mạch Can thiệp, BS.CKII Nguyễn Văn Dương - Bác sĩ Trung tâm Tim mạch Can thiệp sẽ giải đáp thắc mắc về những dấu hiệu nhận biết sớm hẹp van động mạch chủ, lợi ích mà kỹ thuật cấy van động mạch chủ (TAVI) mang lại cho người bệnh, những đối tượng phù hợp làm TAVI, bảo hiểm y tế thanh toán cho bệnh nhân làm TAVI…

Chương trình được phát sóng trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn, vnvc.vn. Livestream trên các Fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC - Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em & Người lớn; Youtube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC và Tiktok: Báo Thanh Niên cùng nhiều kênh truyền thông uy tín khác…

Bạn đọc có thể đặt câu hỏi tại đây hoặc qua hotline: 024.3872.3872 (HN) 0287.102.6789 (TP.HCM) để được chuyên gia giải đáp.