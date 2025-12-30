Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Live Chuyên gia tư vấn phương pháp đột phá trong điều trị hẹp van động mạch chủ nặng

Huỳnh Na
Huỳnh Na
30/12/2025 08:23 GMT+7

20 giờ thứ ba, ngày 30.12.2025, chương trình tư vấn trực tuyến "TAVI: Kỹ thuật hiện đại thay van tim không mổ mở, đột phá trong điều trị hẹp van động mạch chủ nặng" diễn ra trên nền tảng online của Báo Thanh Niên và BVĐK Tâm Anh.

Các chuyên gia từ BVĐK Tâm Anh TP.HCM: TTND-GS-TS.BS Võ Thành Nhân - Giám đốc Trung tâm Tim mạch Can thiệp, BS.CKII Nguyễn Văn Dương - Bác sĩ Trung tâm Tim mạch Can thiệp sẽ giải đáp thắc mắc về những dấu hiệu nhận biết sớm hẹp van động mạch chủ, lợi ích mà kỹ thuật cấy van động mạch chủ (TAVI) mang lại cho người bệnh, những đối tượng phù hợp làm TAVI, bảo hiểm y tế thanh toán cho bệnh nhân làm TAVI…

Chương trình được phát sóng trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn, vnvc.vn. Livestream trên các Fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC - Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em & Người lớn; Youtube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC và Tiktok: Báo Thanh Niên cùng nhiều kênh truyền thông uy tín khác…

Bạn đọc có thể đặt câu hỏi tại đây hoặc qua hotline: 024.3872.3872 (HN) 0287.102.6789 (TP.HCM) để được chuyên gia giải đáp.

Khám phá thêm chủ đề

Tư vấn trực tuyến thay van tim không mổ mở Kỹ thuật hiện đại BVĐK Tâm Anh TP.HCM
Tòa soạn

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
