Các chuyên gia: PGS.TS.BS Phạm Nguyễn Vinh (Giám đốc Trung tâm Tim mạch, BVĐK Tâm Anh TP.HCM), BS.CKI Nguyễn Đức Hưng (Phó Trưởng khoa Tim mạch BVĐK Tâm Anh Hà Nội), TS.BS Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (Trưởng đơn vị Hình ảnh học Tim mạch, Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp, BVĐK Tâm Anh TP.HCM) sẽ giải đáp thắc mắc về những dấu hiệu nhận biết sớm suy tim và nhồi máu cơ tim, các kỹ thuật tầm soát và điều trị suy tim, nhồi máu cơ tim tiên tiến nhất hiện nay, những đối tượng nên tầm soát bệnh cũng như lưu ý sau điều trị để nâng cao chất lượng sống cho người bệnh…

Chương trình được phát sóng trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn, vnvc.vn. Livestream trên các Fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC - Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em & Người lớn; Youtube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC và Tiktok: Báo Thanh Niên cùng nhiều kênh truyền thông uy tín khác…

Bạn đọc có thể đặt câu hỏi tại đây hoặc qua Hotline: 024.3872.3872 (HN) 0287.102.6789 (TP.HCM) để được chuyên gia giải đáp.