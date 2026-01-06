Thực tế, nhiều trường hợp sinh non có thể dự phòng hiệu quả nếu thai phụ được sàng lọc nguy cơ sớm và theo dõi sát ngay từ khi mang thai. Nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc thai kỳ an toàn, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh triển khai đồng bộ các phương pháp sàng lọc hiện đại, xét nghiệm chuyên sâu và kiểm soát tốt bệnh lý trong giai đoạn mang thai. Trên cơ sở đó, bác sĩ xây dựng chiến lược can thiệp cá thể hóa, giúp kéo dài tuổi thai an toàn, bảo vệ sức khỏe của mẹ và bé.

20 giờ thứ ba, ngày 6.1.2026, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tổ chức chương trình tư vấn trực tuyến "Sàng lọc nguy cơ sinh non và chiến lược can thiệp, điều trị toàn diện cho mẹ và bé", với sự tham gia của TS-BS Nguyễn Hoàng Long, BS.CKI Nguyễn Văn Phúc và BS.CKI Nguyễn Thị Kim Học.

