Trẻ dễ bị mắc bệnh do hệ miễn dịch chưa hoàn thiện nên khả năng chống lại vi khuẩn, virus còn yếu, cấu trúc đường thở hẹp, da mỏng, nhu cầu chuyển hóa cao khiến bệnh diễn tiến nhanh hơn.

Một số trường hợp bệnh có thể tự khỏi, nhưng nếu không điều trị kịp thời, bệnh hô hấp sẽ dẫn đến biến chứng suy hô hấp cấp, viêm phổi nặng, nhiễm trùng huyết, tràn dịch màng phổi… Còn bệnh tiêu hóa sẽ gây mất nước và rối loạn điện giải, suy dinh dưỡng, nhiễm trùng lan rộng, lồng ruột…

20 giờ thứ ba, ngày 23.12.2025, các chuyên gia, bác sĩ Khoa Nhi, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM sẽ tư vấn trực tuyến về chủ đề "Bệnh hô hấp, tiêu hóa ở trẻ & các biến chứng nguy hiểm".

Bạn đọc có thể đặt câu hỏi tại đây để được chuyên gia giải đáp, hoặc qua hotline: 024.3872.3872 (HN) 0287.102.6789 (TP.HCM).