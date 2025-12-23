Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Thành tựu y khoa
Tư vấn sức khỏe

Live Chuyên gia tư vấn trực tuyến về biến chứng bệnh tiêu hóa và hô hấp ở trẻ

Huỳnh Na
Huỳnh Na
23/12/2025 08:00 GMT+7

Tiêu hóa và hô hấp là hai nhóm bệnh phổ biến nhất ở trẻ em và là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu, đặc biệt là trẻ dưới 5 tuổi.

Trẻ dễ bị mắc bệnh do hệ miễn dịch chưa hoàn thiện nên khả năng chống lại vi khuẩn, virus còn yếu, cấu trúc đường thở hẹp, da mỏng, nhu cầu chuyển hóa cao khiến bệnh diễn tiến nhanh hơn.

Một số trường hợp bệnh có thể tự khỏi, nhưng nếu không điều trị kịp thời, bệnh hô hấp sẽ dẫn đến biến chứng suy hô hấp cấp, viêm phổi nặng, nhiễm trùng huyết, tràn dịch màng phổi… Còn bệnh tiêu hóa sẽ gây mất nước và rối loạn điện giải, suy dinh dưỡng, nhiễm trùng lan rộng, lồng ruột…

20 giờ thứ ba, ngày 23.12.2025, các chuyên gia, bác sĩ Khoa Nhi, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM sẽ tư vấn trực tuyến về chủ đề "Bệnh hô hấp, tiêu hóa ở trẻ & các biến chứng nguy hiểm".

Chương trình được phát sóng trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn, vnvc.vn. Livestream trên các Fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC - Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em & Người lớn; Youtube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC và Tiktok: Báo Thanh Niên cùng nhiều kênh truyền thông uy tín khác…

Bạn đọc có thể đặt câu hỏi tại đây để được chuyên gia giải đáp, hoặc qua hotline: 024.3872.3872 (HN) 0287.102.6789 (TP.HCM).

