Các chuyên gia BVĐK Tâm Anh TP.HCM: PGS-TS-BS Vũ Hữu Vĩnh; TS.BS Nguyễn Anh Dũng và ThS-BS.CKII Châu Thị Ngọc Ánh sẽ tư vấn về dấu hiệu sớm của u phổi, vai trò của tầm soát bằng CT phổi liều thấp, đồng thời chia sẻ các phương pháp điều trị hiện nay, đặc biệt là phẫu thuật ít xâm lấn từ phẫu thuật nội soi lồng ngực đến phẫu thuật với Robot Da Vinci Xi hiện đại hàng đầu Đông Nam Á, giúp giảm thiểu tối đa đau đớn, bảo tồn chức năng hô hấp và rút ngắn thời gian hồi phục cho người bệnh.

Chương trình được phát sóng trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn, vnvc.vn. Livestream trên các Fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC - Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em & Người lớn; Youtube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC và Tiktok: Báo Thanh Niên cùng nhiều kênh truyền thông uy tín khác…

Bạn đọc có thể đặt câu hỏi tại đây hoặc qua hotline: 024.3872.3872 (HN) 0287.102.6789 (TP.HCM) để được chuyên gia giải đáp.