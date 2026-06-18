Chuyên gia Viện Tim mạch Việt Nam tư vấn sự kiện 'Sức Mạnh Trị Liệu Của Biển'

Sự kiện sẽ diễn ra từ 14 giờ - 17 giờ ngày 21.6.2026 tại Diamond Palace (số 5 Tôn Đức Thắng, phường Nghĩa Lộ, Quảng Ngãi), do chủ đầu tư khu đô thị Coastal Quảng Ngãi tổ chức. Dự án có quy mô 94ha, tọa lạc tại xã Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, trở thành điểm đến sống, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe bền vững mới của châu Á.

Bác sĩ Đỗ Doãn Bách đồng hành cùng cộng đồng Coastal Quảng Ngãi trên hành trình sống khỏe chủ động

Từ trái tim đến trái tim

Thạc sĩ, bác sĩ Đỗ Doãn Bách, chuyên khoa Tim mạch đang công tác tại Khoa tim mạch nội khoa, suy tim - ghép tim, Viện Tim mạch Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai, là hình ảnh tiêu biểu của thế hệ thầy thuốc trẻ giàu tri thức, giàu nhiệt huyết và luôn đặt người bệnh ở vị trí trung tâm. Bác sĩ Đỗ Doãn Bách là 1 trong 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021.

Không chỉ tận tâm trong công tác khám, điều trị các bệnh lý tim mạch, anh còn giàu tinh thần phụng sự cộng đồng. Thời điểm dịch bệnh Covid-19 bùng phát ở TP.HCM, bác sĩ Đỗ Doãn Bách xung phong tham gia công tác tại Bệnh viện dã chiến 16 để điều trị những bệnh nhân nặng và rất nặng.

Bác sĩ Đỗ Doãn Bách thăm khám cho bệnh nhân

Bác sĩ Đỗ Doãn Bách là thành viên sáng lập Mạng lưới Thầy thuốc đồng hành. Thông qua hệ thống công nghệ, bác sĩ Đỗ Doãn Bách cùng các đồng nghiệp, tình nguyện viên tiếp nhận thông tin bệnh nhân từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các địa phương. Từ đó các thành viên sẽ tư vấn, phân loại bệnh nhân theo thang từ 1 đến 4, hướng dẫn và trấn an bệnh nhân, hạn chế các trường hợp tử vong do không được tiếp cận y tế kịp thời. Với những trường hợp bệnh nhân trở nặng sẽ được điều phối, liên hệ y tế địa phương, giúp bệnh nhân sớm được chuyển tới bệnh viện điều trị.

Bác sĩ Đỗ Doãn Bách lấy niềm vui của người bệnh là niềm vui của chính mình

Với bác sĩ Đỗ Doãn Bách, y học không chỉ là chữa lành bệnh tật mà còn lan tỏa yêu thương và hy vọng. Sự kết hợp giữa chuyên môn vững vàng, tinh thần dấn thân và trái tim nhân ái đã tạo nên một bác sĩ vừa có tầm của người làm khoa học, vừa có tâm của người thầy thuốc, đóng góp tích cực cho ngành y và cho xã hội.

"Vừa theo dõi các số liệu trực tiếp từ Mạng lưới Thầy thuốc đồng hành, vừa điều trị bệnh nhân trực tiếp là khối lượng công việc không nhỏ nhưng cảm giác được nhìn thấy người bệnh hồi phục và nghe họ nói lời cảm ơn là niềm động lực to lớn, giúp tôi như trút bỏ được gánh nặng. Có lẽ những điều xuất phát từ trái tim là minh chứng rõ ràng nhất cho giá trị của những nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân tôi cũng như các đồng nghiệp trong công cuộc cứu chữa người bệnh", bác sĩ Đỗ Doãn Bách bộc bạch.

Từ môi trường sống đến chăm sóc sức khỏe chủ động

Tiếp xúc với hàng nghìn bệnh nhân trong đó có nhiều bệnh nhân mong manh giữa sự sống và cái chết đã thôi thúc bác sĩ Bách thực hiện nhiều chuyến thiện nguyện, gắn bó với các chương trình nâng cao nhận thức về sức khỏe tim mạch và dự phòng bệnh lý trong cộng đồng.

Sự kiện mở đầu cho chuỗi chương trình "Sức Mạnh Trị Liệu Của Biển" nhận được sự quan tâm của nhiều người dân ẢNH: MINH PHƯƠNG

Tại sự kiện "Sức Mạnh Trị Liệu Của Biển" diễn ra ở Quảng Ngãi, bác sĩ Đỗ Doãn Bách sẽ trực tiếp chia sẻ những kiến thức y khoa giá trị về các yếu tố nguy cơ hàng đầu gây đột quỵ và bệnh tim mạch như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu. Bên cạnh đó, bác sĩ cũng sẽ chỉ ra những thói quen sinh hoạt thường ngày mà nhiều người vô tình xem nhẹ nhưng có thể làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh.

Với góc nhìn chuyên môn cùng kinh nghiệm thực tiễn, những chia sẻ của bác sĩ không chỉ giúp người tham dự hiểu đúng về sức khỏe tim mạch mà còn truyền cảm hứng để mỗi người chủ động chăm sóc bản thân, phòng bệnh từ sớm và sống khỏe bền vững hơn.

Không gian sống giúp trị liệu từ biển tại Coastal Quảng Ngãi ẢNH: MINH PHƯƠNG

Theo bác sĩ Bách, môi trường sống cũng như thói quen sinh hoạt có tác động rất lớn tới sức khỏe, tuổi thọ mỗi người. Để nâng cao sức khỏe, hướng tới sống thọ, sống khỏe, việc lựa chọn môi trường sống hay thay đổi thói quen có hại là điều nhiều người có thể thực hiện.

Sự kiện cũng giúp mỗi người biết cách nhận diện sớm nguy cơ, theo dõi các chỉ số sức khỏe quan trọng và xây dựng lối sống chủ động để bảo vệ sức khỏe lâu dài cho bản thân và gia đình. Đặc biệt, khách tham dự đăng kí trước có cơ hội đo chỉ số sức khỏe cơ bản, đánh giá nguy cơ đột quỵ và tư vấn trực tiếp cùng bác sĩ Đỗ Doãn Bách.

Để biết thêm chi tiết sự kiện, độc giả quan tâm có thể liên hệ một trong những nhà kết nối cộng đồng để được thông tin, hỗ trợ.