Chuyên gia y tế cập nhật tiến bộ điều trị tai mũi họng và đầu cổ

Từ ngày 1 - 2.11, tại TP.HCM, Hội Tai mũi họng Việt Nam tổ chức Hội nghị khoa học tai mũi họng và phẫu thuật đầu cổ toàn quốc lần thứ 28 với sự tham dự của hàng trăm bác sĩ, chuyên gia y tế đến từ châu Á, Mỹ, Liên minh châu Âu và nhiều quốc gia khác.

Phát biểu khai mạc, giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Trần Phan Chung Thủy, Chủ tịch Hội Tai mũi họng Việt Nam, nhấn mạnh đây là cột mốc quan trọng đánh dấu quá trình hội nhập sâu rộng của y học Việt Nam với thế giới. Hội nghị không chỉ là diễn đàn học thuật mà còn là biểu tượng của sự hợp tác và đoàn kết giữa các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực như: tai mũi họng, phẫu thuật đầu cổ, ung thư, thính học, phẫu thuật thẩm mỹ…

Giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Trần Phan Chung Thủy, Chủ tịch Hội Tai mũi họng Việt Nam phát biểu tại chương trình ẢNH: HOÀI NHIÊN

Theo giáo sư Thủy, việc hội nghị được tổ chức song ngữ Anh - Việt thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc thúc đẩy khoa học y tế, cải thiện chất lượng chăm sóc người bệnh và đào tạo thế hệ bác sĩ kế thừa ở châu Á và trên toàn thế giới.

“Trong 2 ngày làm việc, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm và mở rộng hợp tác nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, cải thiện kết quả điều trị cho bệnh nhân mắc ung thư đầu và cổ”, giáo sư cho hay.

Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Thị Xuyên, Chủ tịch Tổng hội y học Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế ghi nhận sự phát triển mạnh mẽ của Hội Tai mũi họng Việt Nam trong nhiều năm qua.

Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Thị Xuyên, Chủ tịch Tổng hội y học Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại chương trình ẢNH: HOÀI NHIÊN

Bà đánh giá, hội đã trở thành một trong những tổ chức chuyên ngành năng động, có nhiều đóng góp quan trọng trong công tác nghiên cứu, đào tạo và nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị, chăm sóc người bệnh trong lĩnh vực tai mũi họng - đầu cổ.

Đặc biệt, hội nghị năm nay có sự đồng hành của Hội Ung thư đầu cổ châu Á - một tổ chức khoa học uy tín trong khu vực châu Á, quy tụ các chuyên gia hàng đầu về phẫu thuật, ung bướu và nghiên cứu trong lĩnh vực đầu cổ.

Theo phó giáo sư Xuyên, sự hợp tác giữa hai hội là bước tiến quan trọng, thể hiện tinh thần hội nhập quốc tế sâu rộng và mở ra cơ hội hợp tác bền vững trong nghiên cứu, đào tạo cũng như ứng dụng các tiến bộ điều trị ung thư đầu cổ.

“Tổng hội y học Việt Nam luôn khuyến khích các hội chuyên ngành phát huy vai trò cầu nối khoa học, thúc đẩy đổi mới và hội nhập, góp phần vào sự phát triển chung của y học nước nhà. Tôi tin tưởng hội nghị lần này sẽ mang lại nhiều giá trị thiết thực cho cộng đồng y khoa trong nước và khu vực”, phó giáo sư Nguyễn Thị Xuyên nhấn mạnh.