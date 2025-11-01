Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Chuyên gia y tế cập nhật tiến bộ điều trị tai mũi họng và đầu cổ

Hoài Nhiên
Hoài Nhiên
01/11/2025 15:00 GMT+7

Hàng trăm bác sĩ và chuyên gia y tế cùng thảo luận, cập nhật tiến bộ trong lĩnh vực tai mũi họng và phẫu thuật đầu cổ, thể hiện cam kết của y học Việt Nam trong nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh.

Từ ngày 1 - 2.11, tại TP.HCM, Hội Tai mũi họng Việt Nam tổ chức Hội nghị khoa học tai mũi họng và phẫu thuật đầu cổ toàn quốc lần thứ 28 với sự tham dự của hàng trăm bác sĩ, chuyên gia y tế đến từ châu Á, Mỹ, Liên minh châu Âu và nhiều quốc gia khác.

Phát biểu khai mạc, giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Trần Phan Chung Thủy, Chủ tịch Hội Tai mũi họng Việt Nam, nhấn mạnh đây là cột mốc quan trọng đánh dấu quá trình hội nhập sâu rộng của y học Việt Nam với thế giới. Hội nghị không chỉ là diễn đàn học thuật mà còn là biểu tượng của sự hợp tác và đoàn kết giữa các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực như: tai mũi họng, phẫu thuật đầu cổ, ung thư, thính học, phẫu thuật thẩm mỹ…

Nhiều chuyên gia y tế hàng đầu cập nhật tiến bộ điều trị tai mũi họng - Ảnh 1.

Giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Trần Phan Chung Thủy, Chủ tịch Hội Tai mũi họng Việt Nam phát biểu tại chương trình

ẢNH: HOÀI NHIÊN

Theo giáo sư Thủy, việc hội nghị được tổ chức song ngữ Anh - Việt thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc thúc đẩy khoa học y tế, cải thiện chất lượng chăm sóc người bệnh và đào tạo thế hệ bác sĩ kế thừa ở châu Á và trên toàn thế giới.

“Trong 2 ngày làm việc, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm và mở rộng hợp tác nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, cải thiện kết quả điều trị cho bệnh nhân mắc ung thư đầu và cổ”, giáo sư cho hay.

Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Thị Xuyên, Chủ tịch Tổng hội y học Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế ghi nhận sự phát triển mạnh mẽ của Hội Tai mũi họng Việt Nam trong nhiều năm qua.

Nhiều chuyên gia y tế hàng đầu cập nhật tiến bộ điều trị tai mũi họng - Ảnh 2.

Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Thị Xuyên, Chủ tịch Tổng hội y học Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại chương trình

ẢNH: HOÀI NHIÊN

Bà đánh giá, hội đã trở thành một trong những tổ chức chuyên ngành năng động, có nhiều đóng góp quan trọng trong công tác nghiên cứu, đào tạo và nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị, chăm sóc người bệnh trong lĩnh vực tai mũi họng - đầu cổ.

Đặc biệt, hội nghị năm nay có sự đồng hành của Hội Ung thư đầu cổ châu Á - một tổ chức khoa học uy tín trong khu vực châu Á, quy tụ các chuyên gia hàng đầu về phẫu thuật, ung bướu và nghiên cứu trong lĩnh vực đầu cổ.

Theo phó giáo sư Xuyên, sự hợp tác giữa hai hội là bước tiến quan trọng, thể hiện tinh thần hội nhập quốc tế sâu rộng và mở ra cơ hội hợp tác bền vững trong nghiên cứu, đào tạo cũng như ứng dụng các tiến bộ điều trị ung thư đầu cổ.

“Tổng hội y học Việt Nam luôn khuyến khích các hội chuyên ngành phát huy vai trò cầu nối khoa học, thúc đẩy đổi mới và hội nhập, góp phần vào sự phát triển chung của y học nước nhà. Tôi tin tưởng hội nghị lần này sẽ mang lại nhiều giá trị thiết thực cho cộng đồng y khoa trong nước và khu vực”, phó giáo sư Nguyễn Thị Xuyên nhấn mạnh.

Tin liên quan

TP.HCM: Chuyên gia y tế lý giải tình trạng ‘vỡ trận’, quá tải bệnh viện tuyến trên

TP.HCM: Chuyên gia y tế lý giải tình trạng ‘vỡ trận’, quá tải bệnh viện tuyến trên

Theo các chuyên gia, hầu hết bác sĩ ra trường sau thời gian học lấy chứng chỉ hành nghề thì đi học và làm việc theo chuyên khoa chứ không làm đa khoa, đây là nghịch lý khiến y tế vỡ trận, tuyến trên quá tải.

Khám phá thêm chủ đề

chuyên gia y tế Hội Tai Mũi Họng Việt Nam ung thư đầu và cổ ﻿Tổng Hội Y học Việt Nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận