Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Chuyện giờ mới kể của những bệnh nhi ung thư: Niềm vui nhỏ sau cánh cửa phòng bệnh
Video Đời sống

Chuyện giờ mới kể của những bệnh nhi ung thư: Niềm vui nhỏ sau cánh cửa phòng bệnh

Võ Hiếu
Võ Hiếu
Không để bệnh tật cướp đi tuổi thơ của mình, những bệnh nhi ung thư như Khánh Ngọc và Hoa Tiên đã chọn bước tiếp về phía trước bằng những đam mê rất riêng. Từ chiếc máy ảnh đến chiếc micro, các em chọn viết tiếp câu chuyện tuổi thơ bằng sự lạc quan, bản lĩnh và những ước mơ chưa bao giờ tắt.

Có những đứa trẻ chưa kịp ngắm nhìn hết thế giới bên ngoài, đã phải học cách chịu đựng những cơn đau vượt quá sức của mình.

Chuyện giờ mới kể của những bệnh nhi ung thư: Niềm vui nhỏ sau cánh cửa phòng bệnh

Những cơn sốt lặp đi lặp lại, tóc rụng đầy trên gối, và sự tuyệt vọng vô thức nhen nhóm từng ngày.

Thế giới của của các em… là tuổi thơ gắn liền với thứ "mùi hương" từ hóa chất, thứ "âm nhạc" của máy đo nhịp tim, nơi bệnh viện trở thành nhà, còn mái ấm gia đình bỗng hóa thành một giấc mơ xa xỉ.

Và rồi, ngay cả ngôi nhà chung mang tên bệnh viện cũng không thể giữ các em lại lâu hơn. Có những cuộc trở về không mang theo niềm vui khỏi bệnh, mà là khi những phác đồ điều trị chính thức khép lại.

Hành trình trở về: Khi "thời gian" là món quà quý giá nhất

Trở về nhà, không còn những mũi tiêm, không còn lịch hẹn hóa trị, cũng chẳng còn những đơn thuốc níu giữ hy vọng. Hành trang mang theo của các em và gia đình lúc này chỉ còn là thời gian.

Khánh Ngọc, một cô bé với niềm đam mê nhiếp ảnh … chẳng may mắc phải căn bệnh u não ác tính. Căn bệnh đã dày vò và lấy đi của em sự vô tư của tuổi thơ. Với Ngọc, tết không còn là niềm vui sum vầy, mà là cột mốc của nỗi lo âu khi thời gian ngày một cạn dần.

Chuyện giờ mới kể của những bệnh nhi ung thư: Niềm vui - Ảnh 1.

Bé Khánh Ngọc (bệnh nhi ung thư não) trở về nhà sau khi phác đồ điều trị ung thư kết thúc với kết quả không như mong đợi

ẢNH: VÕ HIẾU

Cô bé Khánh Ngọc mang trong mình căn bệnh u não từ khi còn rất nhỏ. Trải qua một hành trình dài chống chọi với bệnh tật, cô bé 11 tuổi giờ đây đã được về nhà, gác lại những đợt điều trị căng thẳng. Không còn sự rụt rè của những ngày mang trên mình dấu vết hóa chất, ước mơ trở thành nhiếp ảnh gia đã mở ra cho Ngọc một thế giới hoàn toàn khác.

Hoa Tiên, một cô bé 12 tuổi cùng chung nỗi niềm với Khánh Ngọc. Ngay từ nhỏ, em đã mắc phải căn bệnh ung thư máu lúc còn chưa biết đi. Mười năm chiến đấu với căn bệnh quái ác, Hoa Tiên chọn cách lấp đầy hiện tại bằng niềm đam mê của mình.

Chuyện giờ mới kể của những bệnh nhi ung thư: Niềm vui - Ảnh 2.

Bé Hoa Tiên (bệnh như ung thư máu) tràn đầy nghị lực. Với ước mơ làm MC, Hoa Tiên mong muốn có thể đứng trên sân khấu để lan tỏa những điều tích cực

ẢNH: VÕ HIẾU

Mười năm đằng đẵng, với bốn lần tái phát; một hành trình sinh tồn mà có lẽ cả y học cũng phải dành cho hai chữ "nghị lực". Chị Như Thảo, mẹ ruột Hoa Tiên hiểu rằng, khi tương lai là điều không thể nắm bắt, thì việc giữ cho con một tinh thần thép ở hiện tại là liều thuốc mạnh mẽ nhất.

Những "đóa sen" kiên cường tự viết tiếp ước mơ

Khát khao sống rực rỡ của Ngọc hay Tiên không phải là một giấc mơ dang dở. Bởi bức tranh tươi sáng của ngày mai đã thực sự hiện hữu. Mười năm trước, Nguyễn Lê Quỳnh Hương cũng từng bước qua những ngày tháng tăm tối nhất của bệnh tật. Và giờ đây, cô đã là một sinh viên đại học khỏe mạnh, kiên cường.

Chuyện giờ mới kể của những bệnh nhi ung thư: Niềm vui - Ảnh 3.
Chuyện giờ mới kể của những bệnh nhi ung thư: Niềm vui - Ảnh 4.

Chương trình "Khoảnh khắc diệu kỳ" thường xuyên tổ chức các buổi dã ngoại, hoạt động cộng đồng, tạo cơ hội để các bệnh nhi ung thư bước ra khỏi không gian điều trị và tìm lại những niềm vui tuổi thơ

ẢNH: VÕ HIẾU

Không một ai được chọn cách mình bắt đầu. Nhưng những cô bé kiên cường ấy đã chọn cách tự viết tiếp đời mình. Không chìm đắm trong nỗi sợ hãi, các em thu gom ánh sáng qua lăng kính, cất vang tiếng nói qua micro và kiêu hãnh sống rực rỡ trong từng khoảnh khắc. Vì được sống trọn vẹn ở hiện tại, vốn dĩ đã là một điều kỳ diệu.

Tin liên quan

Những câu chuyện huyền bí dưới tán rừng Rú Chá xứ Huế

Những câu chuyện huyền bí dưới tán rừng Rú Chá xứ Huế

Rú Chá không chỉ là lá chắn xanh bảo vệ đất liền mà còn ẩn chứa những trầm tích lịch sử, từ ngôi miếu cổ linh thiêng đến căn hầm bí mật gắn liền với ký ức chiến tranh giữa lòng phá Tam Giang (thành phố Huế).

Hàng chục năm sống chen chúc giữa trung tâm, người dân Mả Lạng sắp đón tin vui

Kẹt xe triền miên ở Công trường Dân Chủ, người dân mong sớm có cầu vượt thép

Khám phá thêm chủ đề

bệnh K bệnh nhi ung thư ung thư phác đồ điều trị cuộc sống của các bệnh nhi ung thư tích cực sự lạc quan của các bệnh nhi ung thư nghề nhiếp ảnh Chuyện giờ mới kể

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận