Có những đứa trẻ chưa kịp ngắm nhìn hết thế giới bên ngoài, đã phải học cách chịu đựng những cơn đau vượt quá sức của mình.

Chuyện giờ mới kể của những bệnh nhi ung thư: Niềm vui nhỏ sau cánh cửa phòng bệnh

Những cơn sốt lặp đi lặp lại, tóc rụng đầy trên gối, và sự tuyệt vọng vô thức nhen nhóm từng ngày.

Thế giới của của các em… là tuổi thơ gắn liền với thứ "mùi hương" từ hóa chất, thứ "âm nhạc" của máy đo nhịp tim, nơi bệnh viện trở thành nhà, còn mái ấm gia đình bỗng hóa thành một giấc mơ xa xỉ.

Và rồi, ngay cả ngôi nhà chung mang tên bệnh viện cũng không thể giữ các em lại lâu hơn. Có những cuộc trở về không mang theo niềm vui khỏi bệnh, mà là khi những phác đồ điều trị chính thức khép lại.

Hành trình trở về: Khi "thời gian" là món quà quý giá nhất

Trở về nhà, không còn những mũi tiêm, không còn lịch hẹn hóa trị, cũng chẳng còn những đơn thuốc níu giữ hy vọng. Hành trang mang theo của các em và gia đình lúc này chỉ còn là thời gian.

Khánh Ngọc, một cô bé với niềm đam mê nhiếp ảnh … chẳng may mắc phải căn bệnh u não ác tính. Căn bệnh đã dày vò và lấy đi của em sự vô tư của tuổi thơ. Với Ngọc, tết không còn là niềm vui sum vầy, mà là cột mốc của nỗi lo âu khi thời gian ngày một cạn dần.

Bé Khánh Ngọc (bệnh nhi ung thư não) trở về nhà sau khi phác đồ điều trị ung thư kết thúc với kết quả không như mong đợi ẢNH: VÕ HIẾU

Cô bé Khánh Ngọc mang trong mình căn bệnh u não từ khi còn rất nhỏ. Trải qua một hành trình dài chống chọi với bệnh tật, cô bé 11 tuổi giờ đây đã được về nhà, gác lại những đợt điều trị căng thẳng. Không còn sự rụt rè của những ngày mang trên mình dấu vết hóa chất, ước mơ trở thành nhiếp ảnh gia đã mở ra cho Ngọc một thế giới hoàn toàn khác.

Hoa Tiên, một cô bé 12 tuổi cùng chung nỗi niềm với Khánh Ngọc. Ngay từ nhỏ, em đã mắc phải căn bệnh ung thư máu lúc còn chưa biết đi. Mười năm chiến đấu với căn bệnh quái ác, Hoa Tiên chọn cách lấp đầy hiện tại bằng niềm đam mê của mình.

Bé Hoa Tiên (bệnh như ung thư máu) tràn đầy nghị lực. Với ước mơ làm MC, Hoa Tiên mong muốn có thể đứng trên sân khấu để lan tỏa những điều tích cực ẢNH: VÕ HIẾU

Mười năm đằng đẵng, với bốn lần tái phát; một hành trình sinh tồn mà có lẽ cả y học cũng phải dành cho hai chữ "nghị lực". Chị Như Thảo, mẹ ruột Hoa Tiên hiểu rằng, khi tương lai là điều không thể nắm bắt, thì việc giữ cho con một tinh thần thép ở hiện tại là liều thuốc mạnh mẽ nhất.

Những "đóa sen" kiên cường tự viết tiếp ước mơ

Khát khao sống rực rỡ của Ngọc hay Tiên không phải là một giấc mơ dang dở. Bởi bức tranh tươi sáng của ngày mai đã thực sự hiện hữu. Mười năm trước, Nguyễn Lê Quỳnh Hương cũng từng bước qua những ngày tháng tăm tối nhất của bệnh tật. Và giờ đây, cô đã là một sinh viên đại học khỏe mạnh, kiên cường.

Chương trình "Khoảnh khắc diệu kỳ" thường xuyên tổ chức các buổi dã ngoại, hoạt động cộng đồng, tạo cơ hội để các bệnh nhi ung thư bước ra khỏi không gian điều trị và tìm lại những niềm vui tuổi thơ ẢNH: VÕ HIẾU

Không một ai được chọn cách mình bắt đầu. Nhưng những cô bé kiên cường ấy đã chọn cách tự viết tiếp đời mình. Không chìm đắm trong nỗi sợ hãi, các em thu gom ánh sáng qua lăng kính, cất vang tiếng nói qua micro và kiêu hãnh sống rực rỡ trong từng khoảnh khắc. Vì được sống trọn vẹn ở hiện tại, vốn dĩ đã là một điều kỳ diệu.