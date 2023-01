Chuyện hiếm: Chuyến bay cất cánh bỏ lại 55 hành khách trên đường băng

Kênh tin tức NDTV đưa tin, 55 hành khách đã bị bỏ lại trên xe buýt vào sáng thứ hai 10.1 khi chuyến bay G8 116 của hãng Go First cất cánh. Nguyên nhân do một số thông tin sai lệch giữa nhân viên mặt đất và phi hành đoàn.

Các hành khách đã có thẻ lên máy bay, thẻ hành lý nhưng hành lý của họ đã rời đi cùng chuyến bay khỏi Bangalore.

Người phát ngôn của Go First cho biết vụ việc đang được điều tra, còn 55 hành khách đã được lên chuyến bay muộn hơn của một hãng hàng không khác, trong khi hai người đã chọn hoàn tiền.

Tờ Times of India đưa tin, các hành khách được đưa trở lại nhà ga, kiểm tra an ninh từ đầu, lấy thẻ lên máy bay mới và bay đến Delhi sau 4 giờ.

Đại diện hãng Go First lên tiếng xin lỗi về vụ việc và cho biết sẽ đền bù cho tất cả hành khách bị ảnh hưởng một vé bay miễn phí chặng nội địa.





Các vụ việc liên quan đến hàng không gần đây được cho là rất nghiêm trọng. Chẳng hạn, tuần trước, cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ một nam hành khách sau khi một phụ nữ 72 tuổi trên chuyến bay của Air India từ New York về New Delhi khiếu nại bị anh ta tiểu tiện lên người bà ở khoang hạng thương gia.

Người đàn ông này được xác định là Shankar Mishra (34 tuổi), phó chủ tịch chi nhánh một ngân hàng Mỹ tại Ấn Độ và đã bị sa thải vào ngày 6.1.

Air India cũng đã thông báo đình chỉ một phi công và bốn thành viên phi hành đoàn trên chuyến bay xảy ra sự việc. Nam hành khách "chơi dại" bị giam 14 ngày và nếu bị kết tội có khả năng sẽ ngồi tù 3 năm.

Một hành khách ngồi cùng Mishra trên chuyến bay nói với báo chí Ấn Độ rằng dường như người này uống quá nhiều bia rượu và không làm chủ được bản thân khi liên tục hỏi mình cùng một câu hỏi. Sự vụ cũng khiến Air India xem xét lại chính sách phục vụ bia rượu trên chuyến bay.