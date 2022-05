Chuyện lạ: Cụ ông chỉ có trí nhớ trong 30 giây

Ông Clive Wear, 84 tuổi, ở Anh chỉ có thể lưu trữ ký ức mới trong khoảng 7 đến 30 giây. Điều này có nghĩa là ông Wear không thể nhớ được mình đã ăn cơm, uống nước hay làm bất kỳ việc gì sau 30 giây, theo tờ The New Yorker (Mỹ).

Trước đây, ông Wear là người có trí nhớ bình thường. Mọi việc bắt đầu thay đổi sau biến cố vào ngày 9.3.1985. Ông bất ngờ ngã quỵ trên sàn nhà và được vợ mình là bà Deborah đưa đến Bệnh viện St. Mary’s ở thành phố London (Anh).

Những triệu chứng ban đầu của ông Wear là nhức đầu. Nhưng cơn nhức đầu đó là dấu hiệu của bệnh viêm não do virus. Hậu quả là virus đã làm tổn thương hồi hải mã, vùng não chịu trách nhiệm chính cho việc hình thành và gợi nhớ ký ức trong não.

Tác nhân gây viêm não cho ông Wear là virus herpes simplex loại 1. Loại virus này thường gây ra các vết loét ở môi. Nhưng trong một số trường hợp hiếm hoi, nó có thể tấn công não.





Ban đầu, viêm não khiến ông Wear bị phù não nghiêm trọng. Bác sĩ tiên lượng chỉ có 20% cơ hội sống sót. Họ đã dùng rất nhiều thuốc kháng virus để cứu sống ông Wear. Khi cơ thể bắt đầu khỏe lại, ông Wear xuất hiện những triệu chứng bất thường như hưng phấn, nhảy múa khắp nơi trong bệnh viện, thậm chí nhảy khỏi ô tô đang chạy.

Bác sĩ kê cho ông Wear nhiều loại thuốc an thần. Sau đó, ông bắt đầu nhận ra tình trạng nghiêm trọng của mình và khóc. Vợ ông kể rằng ông đã khóc liên tục trong 1 tháng mới bắt đầu chấp nhận sự thật.

Ông Wear không thể ghi nhớ bất kỳ ký ức mới nào quá 30 giây, đồng thời quên đi phần lớn ký ức cũ. Chẳng hạn, ông biết rằng mình đã kết hôn nhưng không nhớ gì về đám cưới của mình. Ông nhớ rằng mình có con nhưng lại không nhớ tên chúng.

Ông Wear thường ghi lại những thứ diễn ra trong cuộc sống của mình trong một quyển sổ. Điều may mắn là dù quên đi nhiều thứ nhưng ông vẫn nhớ cách cạo râu, tắm rửa và nhiều kỹ năng khác. Thậm chí, ông vẫn còn có thể chơi nhạc, theo The New Yorker.