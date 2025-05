Chuyện lạ ở Cà Mau: Cầu 'chỉ để nhìn' vì mố cầu cao hơn mặt đường 2m

Gần một năm nay, người dân trên tuyến đường Nhưng Miên - Đồng Khởi - đường Hồ Chí Minh (thuộc xã Viên An Đông, H.Ngọc Hiển, Cà Mau) bức xúc vì những cây cầu vừa được xây xong nhưng... chỉ để nhìn. Lý do, mố cầu quá cao so với mặt đường hiện hữu khiến phương tiện không thể lưu thông, biến các công trình giao thông vốn được kỳ vọng giúp dân đi lại thuận tiện thành những "ốc đảo bê tông" trơ trọi.

Cây Kinh Ranh nằm trong dự án thuộc xã Viên An Đông, H.Ngọc Hiển (Cà Mau) ẢNH: G.B

Cụ thể là công trình xây dựng giai đoạn 1 tuyến trục ấp, liên ấp Nhưng Miên - Đồng Khởi - đường Hồ Chí Minh đi qua địa bàn xã Viên An Đông (xây dựng cầu, cầu qua cống và cầu qua mương cống đoạn từ trại giống Ông Bảy đến đường Hồ Chí Minh).

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng H.Ngọc Hiển làm chủ đầu tư, gồm 5 cầu mới rộng 3,8m, tải trọng 3,5 tấn, cùng 600m đường bê tông cốt thép và 105 cầu nhỏ qua các kênh, mương. Tổng vốn đầu tư gần 14,5 tỉ đồng.



Mố cầu cao hơn 2 mét so với mặt đất tự nhiên ẢNH: G.B.

Về lý do các cây cầu vừa xong có mố quá cao, không thể đưa vào sử dụng, UBND H.Ngọc Hiển lý giải là do đơn vị tư vấn thiết kế bám theo tiêu chuẩn quy định và theo yêu cầu của đơn vị thẩm định. Theo đó, chiều dài cầu mới không dài hơn cầu cũ. Thêm vào đó, thiết kế với chiều cao thông thuyền là 2,5 m so với mực nước cao nhất và cộng với độ dốc dọc cầu chỉ có 4% nên khi hoàn thành cao độ mố cầu cao hơn mặt đất tự nhiên bình quân 2,2 m.

Sai sót thiết kế lộ ra khi cầu đã xây xong, khiến địa phương phải thừa nhận trách nhiệm. "Chủ đầu tư đã không lường hết được cao độ mố cầu so với mặt đất, dẫn đến công trình xong mà không khai thác được", một lãnh đạo UBND huyện nói.

Để khắc phục, chủ đầu tư đã điều chỉnh giải pháp thi công (trong ảnh cầu Cây Bàng) ẢNH: G.B

Ngày 27.5, theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng H.Ngọc Hiển, để khắc phục, đơn vị đã điều chỉnh giải pháp thi công. Thay vì làm đường dẫn vào mố cầu như thông thường, địa phương chọn phương án "nối dài" thêm một nhịp từ mố cầu xuống mặt đường để xử lý độ cao chênh lệch. Công trình được cam kết hoàn thành trong tháng 6 tới.