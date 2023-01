Chuyện lạ trận Việt Nam - Thái Lan: Cảnh sát dùng máy chiếu laser phát hiện vé giả

Nhưng tại AFF Cup 2022, vé xem các trận đấu trên sân Mỹ Đình ở bán kết và chung kết, đơn vị in vé của Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) là Thai Ticket trở thành đối tác của VFF.

Tổng thư ký VFF Dương Nghiệp Khôi cho biết thời gian giữa các trận đấu rất ngắn chỉ khoảng 3 - 4 ngày, lo ngại không kịp triển khai công tác in vé, VFF đã làm việc với Thai Ticket để đến ngày 3.1, khâu in vé trận bán kết và chung kết được hoàn tất. Vé trận chung kết lượt đi giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan đã được phân phối qua hai kênh, là chuyển phát nhanh đến tận tay người mua đối với khán giả tại Hà Nội và phát trực tiếp cho khán giả ngoài địa bàn thủ đô vào ngày 12.1. Sân Mỹ Đình vào tối nay (13.1) sẽ không còn một chỗ trống khi toàn bộ vé (40.000 vé) và 3.000 giấy mời đã được phân phối. Cho đến hết chiều qua, cơ quan công an chưa phát hiện tình trạng vé giả.

Sức chứa của sân Mỹ Đình là 43.000 chỗ ngồi và theo kế hoạch về an ninh an toàn, ban tổ chức (BTC) đã bố trí khoảng vài trăm cảnh sát túc trực ở các sảnh ngoài khán đài, các khu vực cầu thang, để kiểm soát việc khán giả không có vé nhưng được dẫn vào sân bất hợp pháp. BTC cũng cho lắp đặt 6 cổng từ ở phía ngoài để kiểm tra “nước một”. Cảnh sát sẽ có máy soi chiếu bằng tia laser để phát hiện vé giả. “Chắc chắn sẽ không để xảy ra tình trạng vỡ sân. Trận đấu sẽ được đảm bảo an toàn tuyệt đối. Lực lượng công an, cảnh sát, vệ sĩ, bảo vệ được huy động tối đa. Công tác an ninh được siết chặt. Lãnh đạo Bộ Công an, Công an Hà Nội yêu cầu các lực lượng tham gia sự kiện phải tập trung, có trách nhiệm. VFF cũng vào cuộc với tinh thần cao nhất”, một thành viên ban tổ chức cho biết.





Về vấn đề cơ sở vật chất tại sân Mỹ Đình, ông Dương Nghiệp Khôi cho biết: “Các bộ phận chuyên môn của VFF thường xuyên kiểm tra và phối hợp chặt chẽ với Khu liên hợp thể thao quốc gia để có được sự chuẩn bị tốt nhất. Mặt cỏ, các phòng chức năng cũng đã sẵn sàng”. Thư ký AFF Noraini Binti Taha (Malaysia), giám sát trận đấu Richard Del Fonso Joson (Philippines), giám sát trọng tài Mohamad Rodzali Bin Yacob (Malaysia) cùng tổ trọng tài người Hàn Quốc, đã tiến hành kiểm tra sân lần cuối vào chiều 12.1. Riêng giám sát trận đấu Richard Del Fonso Joson còn sang Việt Nam từ ngày 10.1 và sau 2 cuộc kiểm tra, đã khẳng định, sân Mỹ Đình đáp ứng được yêu cầu tổ chức trận chung kết.