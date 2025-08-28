Chuyển mình để phục vụ tốt hơn

PGS-TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, đã chia sẻ với PV Báo Thanh Niên về công cuộc phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của ngành y tế TP.HCM nhằm phục vụ mục tiêu chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho gần 14 triệu dân sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu.

PGS-TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM ẢNH: DUY TÍNH

Chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo mạnh mẽ

Mở đầu câu chuyện với Thanh Niên, PGS-TS Tăng Chí Thượng nhấn mạnh ngành y tế TP.HCM đã và đang thực hiện phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số mạnh mẽ. Trong đó, phải kể đến đầu tiên là hoàn thành mục tiêu 100 bệnh viện có bệnh án điện tử trong tháng 9 theo chỉ đạo của Bộ Y tế.

Theo ông, thời gian qua đã có nhiều bệnh viện triển khai thành công bệnh án điện tử, tiến tới thay thế hoàn toàn hồ sơ giấy. Tuy nhiên, cũng còn nhiều bệnh viện gặp khó khăn về nguồn lực và hạ tầng công nghệ thông tin để triển khai. Trong bối cảnh đó, ngành y tế đã đưa ra các giải pháp sáng tạo trong việc phát huy nguồn lực sẵn có để hỗ trợ các bệnh viện. Chẳng hạn như xây dựng nền tảng bệnh án điện tử dùng chung với kỳ vọng trong tương lai gần sẽ có 100% bệnh viện triển khai thành công bệnh án điện tử.

Tiếp đó, ngành y tế TP.HCM tiếp tục triển khai khám sức khỏe và tạo lập dữ liệu sức khỏe của người cao tuổi, tiếp theo là sức khỏe học sinh rồi đến sức khỏe phụ nữ. Đây là nguồn dữ liệu mang ý nghĩa quan trọng giúp xác định mô hình sức khỏe và bệnh tật của người dân thành phố, từ đó làm cơ sở để ngành triển khai những chương trình quản lý sức khỏe chủ động, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Dữ liệu sức khỏe của người dân sẽ được tích hợp trên ứng dụng Công dân số của TPHCM.

Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, tháng 6.2025 vừa qua, toàn bộ hoạt động giám sát và báo cáo bệnh truyền nhiễm của các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố đã được chuyển sang nền tảng số, góp phần theo dõi sát và kịp thời xử lý các nguy cơ dịch. Nhờ vậy, ngành y tế sẽ chủ động hơn trong phát hiện các ca nghi ngờ dịch bệnh để rà soát, giám sát, khoanh vùng, kiểm soát ổ dịch.

Mặt khác, theo kế hoạch, vào cuối năm 2025 ngành y tế TP.HCM sẽ chính thức triển khai dữ liệu lớn của ngành. Như vậy, toàn bộ thông tin khám chữa bệnh của các cơ sở y tế trên địa bàn sẽ được kết nối, liên thông. Nguồn dữ liệu y tế sẽ đóng vai trò quan trọng và mang ý nghĩa thiết thực đặc biệt trong hoạt động khám chữa bệnh, giúp nâng cao chất lượng điều trị và giảm lãng phí trong chỉ định cận lâm sàng. Ngoài ra, dashboard (bảng điều khiển) hiển thị tình hình bệnh tật của người dân mỗi ngày sẽ trở thành hiện thực, giúp ngành y tế dự báo, chủ động phòng ngừa, ứng phó tình hình bệnh tật, dịch bệnh.

Bên cạnh đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa giúp tầm soát, chẩn đoán và triển khai các kỹ thuật chuyên sâu, sắp tới đây ngành y tế sẽ đẩy mạnh nghiên cứu và triển khai ứng dụng AI tại tuyến y tế cơ sở. Đặc biệt, một ứng dụng AI sẽ được triển khai đồng loạt trong hệ thống y tế cơ sở sau khi đã thử nghiệm thành công tại xã đảo Thạnh An. Đó là ứng dụng AI tầm soát các tổn thương bệnh lý trên phim X-quang phổi.

Sở Y tế sẽ tham mưu UBND TP.HCM cho phép triển khai ứng dụng này ở tất cả các cơ sở y tế hiện đã có sẵn máy chụp X-quang tim phổi kỹ thuật số. Bước đi này giúp giải quyết một khó khăn phổ biến là không có bác sĩ chẩn đoán hình ảnh tại trạm y tế, đồng thời AI sẽ giúp phát hiện sớm các tổn thương bệnh lý khi chưa có triệu chứng, nhất là khi khám sức khỏe tổng quát.

Đặc biệt, năm 2025, ngành đặt mục tiêu 95% dịch vụ công trực tuyến toàn trình, 100% thủ tục đủ điều kiện cung cấp trực tuyến, 80% hồ sơ hành chính số hóa và hồ sơ sức khỏe điện tử tích hợp trên VNeID sẽ được áp dụng trên toàn TP.HCM.

Bổ sung cụm y tế chuyên sâu tại địa bàn mới sáp nhập Theo Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Tăng Chí Thượng (ảnh), về phát triển các cụm y tế chuyên sâu, ngành y tế sẽ tiếp tục hoàn thiện mô hình cụm y tế chuyên sâu Tân Kiên. Theo đó, sẽ đưa cơ sở mới, hiện đại của Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch đi vào hoạt động; tiếp đến sẽ khởi công xây dựng Bệnh viện ĐH Phạm Ngọc Thạch, Bệnh viện Chấn thương, Trung tâm cấp cứu 115. Bên cạnh đó, ngoài cụm y tế trung tâm hiện hữu, TP.HCM tiếp tục triển khai Cụm y tế chuyên sâu tại Thủ Đức. Đặc biệt, TP.HCM sẽ nghiên cứu bổ sung quy hoạch phát triển với các cụm y tế chuyên sâu tại địa bàn Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ).

Công bằng trong chăm sóc sức khỏe

"TP.HCM sẽ làm gì để mang lại sự công bằng, hạnh phúc trong hưởng thụ y tế trong bối cảnh sáp nhập, hợp nhất như hiện nay để cùng dân tộc Việt Nam vươn mình?", PV Thanh Niên đặt vấn đề. Theo PGS-TS Tăng Chí Thượng, đảm bảo cho mỗi người dân đều được quyền tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, nhất là được khám sức khỏe, tầm soát bệnh, khám, điều trị bệnh, phục hồi chức năng, luôn là thách thức trong công tác quản lý ngành, đặc biệt là sau khi TP.HCM hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu. Ông thông tin thêm trước đây, thành phố triển khai chương trình luân phiên bác sĩ trẻ đến công tác tại xã đảo Thạnh An nhằm hỗ trợ nguồn nhân lực y tế cho nơi xa nhất, gặp nhiều khó khăn nhất, còn sắp tới điểm đến của chương trình sẽ là Côn Đảo.

Cụ thể, ngành y tế đã khảo sát và sẽ triển khai Chương trình luân phiên bác sĩ chuyên khoa đến công tác tại Trung tâm y tế quân dân y đặc khu Côn Đảo. Đây là hoạt động thiết thực mang lại sự công bằng trong chăm sóc sức khỏe cho người dân sinh sống ở nơi xa nhất của TP.HCM mới. Chương trình sẽ có sự tham gia của các bác sĩ chuyên khoa ngoại, sản, nội, nhi từ các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa TP.HCM.

Ngoài ra, các bệnh viện tuyến cuối của ngành y tế TP.HCM sẽ đẩy mạnh triển khai chuyển giao chuyên môn kỹ thuật cho các cơ sở y tế trên địa bàn. Cùng đó, triển khai các cơ sở 2, cơ sở 3 của các bệnh viện chuyên khoa tại các khu vực thuộc Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ). Trước mắt sẽ triển khai Bệnh viện Tâm thần cơ sở 4 và Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch tại địa bàn tỉnh Bình Dương cũ; Triển khai Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 trên cơ sở phối hợp giữa Bệnh viện Từ Dũ và các bệnh viện chuyên khoa theo mô hình bệnh viện đa khoa tại Cần Giờ.