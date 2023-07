Chuyên mục tư vấn sức khỏe

Bác sĩ trả lời:

Chào chị, chị bị đau lưng lan xuống chân nghi do thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng gây chèn ép thần kinh tiến triển nặng dần nên cần được phẫu thuật lấy nhân đệm thoát vị để giải phóng thần kinh. Phẫu thuật cột sống là phương pháp hiệu quả nhưng phức tạp, cần được bác sĩ có kỹ năng cao thực hiện. Một số biến chứng có thể xảy ra do phẫu thuật cột sống như: nhiễm trùng, tổn thương rễ thần kinh, mất máu... Tuy nhiên tỷ lệ này không cao. Trong những năm gần đây, phẫu thuật nội soi cột sống là một lựa chọn hiệu quả để điều trị bệnh lý thoát vị đĩa đệm thắt lưng. Đây là phương pháp xâm lấn tối thiểu thông qua hệ thống camera giúp bác sĩ tiếp cận và thấy rõ khối thoát vị và các rễ thần kinh rõ ràng hơn, do đó có thể lấy khối thoát vị một cách chính xác mà ít làm tổn thương tổ chức xung quanh. Thời gian phẫu thuật nội soi cột sống khoảng 1 giờ, đường mổ rất nhỏ, chỉ khoảng 1cm, ít tổn thương cơ, xương và mất máu không đáng kể, có thể đi lại ngay khoảng 8-10 giờ sau phẫu thuật.

Bệnh viện Hoàn Mỹ ITO Đồng Nai đã điều trị nhiều người bệnh bị thoát vị đĩa đệm với triệu chứng đau thắt lưng lan xuống chân tương tự như chị. Nhờ có hệ thống phẫu thuật nội soi và kính vi phẫu hiện đại, chúng tôi đã thực hiện rất thành công phẫu thuật nội soi cột sống cho người bệnh với thời gian nằm viện ngắn, nhanh chóng phục hồi sức khỏe và trở lại cuộc sống bình thường.

ThS-BS Trần Đức Duy Trí - Chuyên gia Ngoại thần kinh, khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Hoàn Mỹ ITO Đồng Nai.

