Chuyện nghề của những bác tài Grab tự tin chở khách quốc tế

Với nhiều tài xế Grab, việc chở khách nước ngoài đã không còn là trải nghiệm xa lạ. Tuy nhiên, sự ra đời của dịch vụ GrabBike Tiếng Anh đã mở thêm cơ hội để những bác tài có khả năng ngoại ngữ chủ động đăng ký tham gia, vừa gia tăng cơ hội có cuốc xe, vừa trau dồi kỹ năng giao tiếp trong những tình huống thực tế.

Cũng từ đó, dù là bác tài đã gắn bó lâu năm với Grab hay những tài xế trẻ mới tham gia, mỗi cuốc xe với khách nước ngoài đã trở thành những kinh nghiệm quý giá và đôi khi là cả những câu chuyện đáng nhớ.

Từ câu chào hỏi đơn giản đến sự tự tin trên từng cuốc xe

Trần Đăng Khoa (22 tuổi, sinh viên, TP.HCM) đã gắn bó với Grab gần một năm. Vốn yêu thích học và rèn luyện ngoại ngữ, khi biết đến dịch vụ GrabBike Tiếng Anh, Khoa đăng ký ngay vì xem đây là cơ hội được trò chuyện nhiều hơn với người nước ngoài và luyện phản xạ giao tiếp trong thực tế.

Khoa kể, không phải lúc nào cuộc trò chuyện cũng bắt đầu bằng những chủ đề phức tạp. Đôi khi, bí quyết lại nằm ở những câu chào hỏi rất cơ bản: "How are you?", "Where are you from?", "How old are you?". Với Khoa, những câu giao tiếp tưởng như "vỡ lòng" ấy lại là cách hiệu quả để mở đầu cuộc trò chuyện, giữ không khí thoải mái trong suốt hành trình. "Khi nói tiếng Anh, có lúc thiếu vốn từ, mình sẽ bắt đầu từ những câu hỏi cơ bản trước. Như vậy vừa duy trì được giao tiếp, vừa giúp mình tự tin hơn", Khoa chia sẻ.

Đăng Khoa xác nhận thông tin với khách nước ngoài trước khi bắt đầu di chuyển

Chạy xe với khách quốc tế cũng đồng nghĩa với việc bác tài có thể gặp nhiều tình huống bất ngờ hơn, đặc biệt khi cả hai bên không cùng ngôn ngữ mẹ đẻ. Khoa nhớ nhất một lần đón khách Ấn Độ nhưng khách lại đặt sai vị trí.

Khó khăn hơn, vị khách này nói tiếng Anh không quá rõ. Nhanh trí, Khoa chủ động kết bạn Zalo, gọi điện và nhờ khách chụp hình quang cảnh xung quanh, đặc biệt là bảng địa chỉ gần nhất. Từ những hình ảnh đó, Khoa lần theo vị trí và chạy đến đúng nơi khách đang chờ.

Những tình huống như vậy cũng giúp Khoa rèn sự lưu loát khi sử dụng tiếng Anh. Khi phải nhanh chóng tìm từ, phản xạ và trả lời khách để xử lý vấn đề một cách nhanh nhất, Khoa học được cách giao tiếp mạch lạc hơn và dần tự tin hơn qua từng cuốc xe.

Dùng tiếng Anh để "kể chuyện" về con người, về thành phố

Nếu Khoa xem GrabBike Tiếng Anh là môi trường để luyện tập và trải nghiệm, thì với chị Trần N.C.Thuỷ (TP.HCM), dịch vụ này còn mang ý nghĩa rất thực tế: thêm cơ hội có cuốc xe, thêm thu nhập và thêm một cách để ôn lại tiếng Anh.

Là mẹ đơn thân của hai con nhỏ, chị Thuỷ đã gắn bó với Grab gần ba năm và hiện đây là nguồn thu nhập chính của ba mẹ con. Chị Thuỷ từng có nền tảng tiếng Anh khá tốt, nhưng vì ít sử dụng nên dần bị mai một.

Chạy Grab, thỉnh thoảng gặp khách nước ngoài, chị lại có cơ hội dùng lại vốn tiếng Anh của mình. Khi biết có dịch vụ GrabBike Tiếng Anh, chị đăng ký ngay. "Tôi nghĩ đây là cơ hội tốt để mình vừa ôn lại tiếng Anh, vừa có thêm cuốc xe", chị nói.

Chia sẻ về bí quyết chở khách ngoại quốc của mình, chị bật mí nếu khách mới đến Việt Nam, chị sẽ vừa chạy xe vừa giới thiệu những địa điểm đi qua. Đi qua Dinh Độc Lập, chị kể đôi điều về di tích này. Đi qua những khu vực quen thuộc, chị giải thích thêm để khách hiểu hơn về thành phố. Đôi khi, chị còn dặn khách nếu gặp khó khăn thì nên tìm đến công an để được hỗ trợ.

Những cuốc xe GrabBike Tiếng Anh vừa giúp chị Thủy có thêm thu nhập, vừa được ôn lại kỹ năng ngoại ngữ

Có một kỷ niệm khiến chị nhớ mãi. Đó là lần chị chở khách vào ban đêm, khi vị khách nước ngoài hỏi thăm về công việc và cuộc sống, chị đã kể câu chuyện của mình bằng tiếng Anh, suốt quãng đường từ khu vực Nguyễn Hữu Cảnh sang quận 2 (cũ).

Chị chia sẻ rằng mình cũng từng làm nhiều công việc khác, nhưng hoàn cảnh hiện tại buộc chị phải thích nghi. Với chị, chạy Grab là cách để nuôi con, duy trì cuộc sống và tiếp tục tiến về phía trước.

Vị khách lắng nghe câu chuyện ấy. Kết thúc chuyến xe, ông gửi thêm cho chị 200.000 đồng như một lời động viên, mong chị tiếp tục phát triển nếu sau này có cơ hội. Câu chuyện ấy khiến chị Thủy nhớ mãi, không vì khoản tiền tip, mà vì cảm giác được lắng nghe, được thấu hiểu và được động viên bởi một người xa lạ đến từ nơi khác.

Trên những cung đường quen thuộc mỗi ngày, một dịch vụ mới đang mở ra cho các bác tài Grab thêm nhiều trải nghiệm khác biệt. Từ một lời chào chủ động, những câu chuyện nhỏ trên hành trình đến tinh thần sẵn sàng hỗ trợ khi khách cần, các bác tài GrabBike Tiếng Anh ngày càng tự tin hơn khi phục vụ khách quốc tế.