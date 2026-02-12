Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bạn cần biết

Chuyển Nhà 247 - dịch vụ chuyển nhà trọn gói với mức giá ưu đãi tại TP.HCM

Thông tin dịch vụ
12/02/2026 17:05 GMT+7

Trong bối cảnh TP.HCM không ngừng phát triển, nhu cầu chuyển nhà trọn gói giữa các quận, khu vực ngày càng gia tăng. Từ gia đình trẻ, người lao động đến các hộ kinh doanh nhỏ, việc thay đổi nơi ở để thuận tiện công việc và nâng cao chất lượng sống đã trở nên phổ biến. Tuy nhiên, chuyển nhà luôn là công việc phức tạp, đòi hỏi nhiều thời gian, nhân lực và phương tiện phù hợp.

Chuyển Nhà 247 - dịch vụ chuyển nhà trọn gói với mức giá ưu đãi tại TP.HCM- Ảnh 1.

 Điểm mạnh của Chuyển Nhà 247 là chính sách giá minh bạch, hợp lý. Trước khi thực hiện, đội ngũ nhân viên tiến hành khảo sát, tư vấn phương án chuyển nhà trọn gói phù hợp với khối lượng tài sản, từ đó đưa ra báo giá rõ ràng, không phát sinh chi phí ngoài thỏa thuận. Điều này giúp khách hàng chủ động tài chính và an tâm khi sử dụng dịch vụ.

Quy trình chuyển nhà trọn gói được thực hiện bài bản, từ khâu phân loại, đóng gói bằng vật liệu chuyên dụng đến tháo lắp, vận chuyển và sắp xếp tại nơi ở mới. Đội ngũ nhân sự được đào tạo chuyên nghiệp, đảm bảo tài sản được bảo quản cẩn thận và bàn giao đầy đủ.

Với định hướng nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng, Chuyển Nhà 247 từng bước khẳng định uy tín trong lĩnh vực vận chuyển tại TP.HCM.

Liên hệ Chuyển nhà 247 (Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải 247Express)

Địa chỉ: 52/14A Lâm Thị Hố, Tổ 7, Khu phố 11, Phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM

Hotline: 0916 237 268

Website: 247expressvn.vn


Chuyển Nhà 247 Dịch vụ chuyển nhà Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải 247 Express
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
