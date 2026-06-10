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Thế giới Góc nhìn

Chuyện như đùa mà tác dụng thật của ông Trump

PHẠM LỮ
PHẠM LỮ
10/06/2026 10:30 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump lại một lần nữa khiến thiên hạ không biết nên thấy buồn cười hay phải quan ngại khi tung ra ý tưởng mua quần đảo Chagos ở Ấn Độ Dương cho nước Mỹ. Quần đảo này vốn thuộc Mauritius nhưng hiện vẫn do chính quyền Anh quản lý.

Anh và Mauritius đã ký hiệp ước về trao trả hoàn toàn Chagos cho Mauritius. Do sức ép từ phía chính quyền Mỹ, phía Anh hiện tạm ngừng triển khai thực hiện hiệp ước trên.

Chuyện như đùa mà tác dụng thật của ông Trump - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Ảnh: Reuters

Về pháp lý quốc tế và thông lệ ngoại giao, Mỹ không thể mua lại Chagos, y hệt như không thể bỏ tiền ra mua đảo Greenland hay biến Canada thành bang thứ 51 của nước Mỹ. Mauritius kiên định đấu tranh với chính quyền Anh để giành về chủ quyền quốc gia hoàn toàn đối với quần đảo này để rồi bán nó cho nước Mỹ. 

Ông Trump cũng khó có thể đàm phán với Mauritius về việc mua Chagos trong khi phía Anh vẫn đang quản lý trên thực tế, tức là chưa trao trả lại cho Mauritius. Phía Anh cũng không thể "sang tay" quần đảo này cho Mỹ.

Không phải bản thân ông Trump không biết những vấn đề trên và cũng thừa biết có thể bị cười chê về ý tưởng này. Nhưng câu chuyện dù không khả thi thì vẫn có thể đắc dụng đối với bản thân Tổng thống Trump. Ông dùng đòn như vậy để gia tăng sức ép đối với Thủ tướng Anh Keir Starmer và chính quyền nước này sau khi London không nhiệt thành hậu thuẫn Washington trong cuộc xung đột Iran. 

Ông Trump có thể còn dùng động thái trên để cảnh báo và răn đe chính quyền Mauritius là không nên thân thiện với những đối thủ và địch thủ của Mỹ như Trung Quốc hay Iran. Ông Trump còn phát đi thông điệp về phía Trung Quốc là Mỹ không để cho Trung Quốc gây dựng tiền đồn chiến lược bất lợi cho Mỹ ở Ấn Độ Dương. Vị chủ nhân Nhà Trắng qua đó cũng khẳng định Washington sẽ tiếp tục sử dụng căn cứ quân sự hiện tại trên quần đảo Chagos.

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