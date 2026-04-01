Chuyển nhượng thương hiệu Kem 35: Mở rộng cơ hội phát triển trên toàn quốc

Cuối năm 2025 đánh dấu cột mốc quan trọng khi toàn bộ hồ sơ pháp lý chuyển nhượng được hoàn tất, đưa thương hiệu Kem 35 chính thức thuộc quyền sở hữu của Công ty cổ phần Kem 35.

Việc chuyển nhượng Kem 35 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong chiến lược phát triển, mở ra cơ hội mới để nâng tầm thương hiệu và đưa các sản phẩm truyền thống đến gần hơn với người tiêu dùng trên cả nước. Đây không chỉ là sự thay đổi về mặt sở hữu thương hiệu, mà còn là bước đi nhằm tái cấu trúc, đầu tư bài bản và chuyên nghiệp hóa hoạt động sản xuất, phân phối.

Sau khi chuyển nhượng, Kem 35 sẽ được đầu tư nâng cấp dây chuyền sản xuất, cải tiến bao bì, đồng thời mở rộng danh mục sản phẩm nhằm đáp ứng đa dạng khẩu vị của khách hàng hiện đại

Kem 35 vốn được biết đến với các dòng sản phẩm mang hương vị truyền thống, gắn liền với ký ức của nhiều thế hệ người tiêu dùng. Tuy nhiên, trước yêu cầu ngày càng cao của thị trường và xu hướng cạnh tranh mạnh mẽ trong ngành thực phẩm đồ uống, việc chuyển nhượng thương hiệu được xem là giải pháp phù hợp để tiếp cận nguồn lực mới về tài chính, công nghệ và hệ thống phân phối.