Kinh tế Chính sách - Phát triển

Chuyển nhượng vàng miếng, tài sản số, biển số xe thu thuế thế nào?

Thanh Xuân
28/03/2026 16:14 GMT+7

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) vừa được công bố thế nhưng thuế đối với các khoản thu khác chưa đề cập đến thu nhập từ chuyển nhượng vàng miếng. Riêng thu nhập từ tài sản số, chuyển nhượng biển số xe... có thuế suất từ 0,1 - 5%.

Tại khoản 10 Điều 3 luật thuế TNCN 2025 có quy định về một số khoản thu nhập là đối tượng thu nhập chịu thuế TNCN gồm 5 thu nhập khác và chuyển nhượng vàng miếng là thứ 5. Thế nhưng trong lần dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều luật Thuế TNCN lần này chưa đề cập nội dung trên. Trong luật cũng đề cập Chính phủ quy định ngưỡng giá trị vàng miếng chịu thuế, thời điểm áp dụng thu và điều chỉnh thuế suất thuế TNCN đối với chuyển nhượng vàng miếng phù hợp với lộ trình quản lý thị trường vàng. 

Thu nhập chuyển nhượng vàng miếng chưa được đề cập tại dự thảo thuế lần này

Dự thảo đưa ra thuế suất 5% đối với thu nhập từ chuyển nhượng tên miền quốc gia Việt Nam " vn" cho tổ chức, cá nhân khác; thu nhập từ chuyển nhượng kết quả giảm phát thải khí nhà kính, tín chỉ các bon của cá nhân sở hữu kết quả giảm phát thải khí nhà kính, tín chỉ các bon; thu nhập từ chuyển nhượng biển số xe trúng đấu giá theo quy định của pháp luật. Trong đó, thu nhập tính thuế là phần thu nhập vượt trên 20 triệu đồng mà người nộp thuế nhận được theo từng lần chuyển nhượng. Đối với thu nhập từ chuyển nhượng biển số xe trúng đấu giá, thu nhập tính thuế là phần vượt trên 20 triệu đồng của giá chuyển nhượng (bao gồm cả xe gắn với biển số trúng đấu giá) trừ đi giá trị còn lại của xe theo giá tính lệ phí trước bạ tại thời điểm chuyển nhượng.

Ngoài ra, thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú từ chuyển nhượng tài sản số bao gồm tài sản ảo, tài sản mã hóa và các tài sản số khác theo quy định của pháp luật về công nghiệp công nghệ số được xác định bằng giá chuyển nhượng nhân với thuế suất 0,1%. Thời điểm xác định thu nhập tính thuế là thời điểm tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập cho người nộp thuế hoặc thời điểm người nộp thuế nhận được thu nhập.

13 khoản phụ cấp không tính thuế thu nhập cá nhân gồm những khoản nào?

Bộ Tài chính đã công bố và lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Trong đó, dự kiến có 13 khoản phụ cấp không tính thuế TNCN.

