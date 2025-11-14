Chuyện ở Caribbean: Khi Anh, Pháp không đứng về phía Mỹ

Cả hai vốn đều là đồng minh chính trị - quân sự truyền thống và thân thiết của Mỹ từ nhiều năm nay. Việc họ công khai thể hiện sự không đồng tình về chính sách và hành động của Mỹ ở Caribbean và Mỹ Latin tuy chưa thể buộc chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thay đổi chính sách và ngừng hành động quân sự như thời gian vừa qua nhưng có thể kích hoạt phản ứng dây chuyền trong các đồng minh của Mỹ.

Một tàu sân bay Mỹ được điều đến khu vực biển Mỹ Latin trong thời gian gần đây ảnh: reuters

Cả Anh và Pháp đều coi hành động quân sự vừa qua ở khu vực biển Caribbean và Mỹ Latin là gây tổn hại tới an ninh và ổn định khu vực. Trong khi Pháp công khai chỉ trích hành động quân sự đó thì Anh tuyên bố ngừng chia sẻ thông tin tình báo liên quan với Mỹ.

Pháp chỉ trích hành động quân sự của Mỹ vì còn phải lưu ý đến cuộc sống và an toàn của hàng triệu công dân Pháp sống trên các vùng lãnh thổ hải ngoại ở khu vực này. Anh ngừng chia sẻ thông tin tình báo liên quan còn để tránh bị coi là tiếp tay cho Mỹ. Với tuyên bố và hành động như trên, hai đồng minh này của Mỹ công khai và chính thức bác bỏ lập luận cũng như cách thức của Mỹ cho hành động quân sự ở Caribbean và Mỹ Latin. Cũng phải nói rõ, Anh và Pháp không chủ định ủng hộ Venezuela hay Colombia mà trực tiếp phản đối hành động của Mỹ.