Chuyện phía sau GPA 9,16 và suất việc làm khi chưa tốt nghiệp của một thủ khoa

Chuyện chưa kể về thủ khoa Hà Lan: Gãy chân chống gậy đi học, đi làm

Hà Lan vào đại học với học bổng toàn phần của Trường ĐH FPT. Năm thứ 2 học đại học, Hà Lan tham gia Viettel Digital Talent. Sau các vòng kiểm tra trình độ chuyên môn, tư duy, logic, 3 tháng đào tạo chuyên sâu và 3 tháng thực tập dự án, Hà Lan trở thành nhân viên của Viettel Telecom khi vẫn còn ngồi trên ghế giảng đường.

"May mắn thời điểm đó trùng với kỳ thực tập, mình có thời gian tập trung toàn bộ cho công việc", Hà Lan chia sẻ.

Hà Lan đại diện tân cử nhân phát biểu tại lễ tốt nghiệp ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ít ai biết về những vấp ngã, những giọt mồ hôi và cả nước mắt sau ánh hào quang của Hà Lan. Cú ngã đầu tiên là khi mới vào năm nhất đại học, cô tham gia một cuộc thi. Trong vòng 48 giờ đội thi phải tự đề xuất giải pháp và huấn luyện mô hình trên dữ liệu mà ban tổ chức cung cấp. "Đội mình bị mắc kẹt, không tìm ra được giải pháp. Mình đã thức trắng 48 giờ và cố gắng đến phút cuối, lúc đó cảm giác rất tệ", thủ khoa nhớ lại.

Có thời điểm, lịch học và công việc khiến cô phải di chuyển quãng đường gần 100 km mỗi ngày. Việc đi, về liên tục trong ngày kéo dài khiến Hà Lan rơi vào trạng thái mệt mỏi. Tháng 8.2025, Hà Lan gặp tai nạn do lao xe lên vỉa hè sau giấc ngủ trắng. "Đầu tôi cách bồn bảo vệ cây khoảng 30 cm. Chân bị gãy, phải đi mổ", Hà Lan kể.

Hà Lan bên bố mẹ trong lễ tốt nghiệp ẢNH: NVCC

Hà Lan giấu gia đình, tự đặt xe, tự đi khám, tự thuê y tá chăm sóc. Khoảnh khắc nhìn con bó bột tập tễnh chống gậy đi học, đi làm, bà Hà Thị Liên, mẹ của Hà Lan, thương con trào nước mắt.

"Con nói công việc bận rộn không cho bố mẹ lên thăm. Tôi lên bất ngờ mới biết. Tôi ở cùng con 3 ngày. Bố đang bị huyết áp cao, con nói tôi về lo cho bố", bà Liên nhớ lại.

Bà Liên kể Hà Lan là con thứ 2 trong nhà, học giỏi, tự lập. "Lớp 8 con thi tiếng Anh vượt cấp cùng anh chị lớp 9 đạt giải nhì. Lớp 9 con giành giải nhất học sinh giỏi cấp tỉnh môn toán. Lên THPT con giành huy chương vàng đấu trường toán học châu Á. Lớp 11 con đạt IELTS 8.0.", bà Liên tự hào khi kể về con.

Hà Lan bị tai nạn gãy chân năm 2025 ẢNH: NVCC

Suốt hơn 2 tháng phải bó chân, Hà Lan vẫn duy trì công việc và việc học. Khi cần đến công ty, cô đặt xe để di chuyển. "Chân mình gãy nhưng đầu không ảnh hưởng, tay mình vẫn gõ code được mà", Hà Lan cười nhớ lại.

Bí quyết chinh phục doanh nghiệp của thủ khoa Hà Lan

Dưới góc nhìn của thầy Lương Trung Kiên, giảng viên Khoa Trí tuệ nhân tạo, Trường ĐH FPT, điều đáng chú ý ở Hà Lan không chỉ nằm ở thành tích thủ khoa, mà còn ở sự nỗ lực và tinh thần chủ động học hỏi.

"Sau mỗi bài giảng, em tìm các tài liệu từ nhiều nguồn để làm rõ vấn đề, chứ không đơn thuần những kiến thức trên giảng đường", thầy Kiên nói.

Người thầy ấn tượng với khả năng làm việc nhóm, phối hợp với các bạn và hỗ trợ bạn học của Hà Lan. Trong quá trình học, theo giảng viên, khi sinh viên được giao thực hiện các dự án, cô thường chủ động phân chia công việc, phối hợp các thành viên và hỗ trợ giải đáp những vấn đề phát sinh. "Hà Lan phân chia công việc, giải đáp và trình bày dự án rất tốt, thể hiện tố chất lãnh đạo", thầy Kiên nhận xét.

Theo thầy Kiên, với những sinh viên đã đi làm sau kỳ thực tập, nhà trường có chính sách hỗ trợ để các bạn có thể cân bằng giữa công việc và việc học. Trong 3 học kỳ cuối, sinh viên được miễn điểm danh với một tỷ lệ nhất định. Tuy nhiên, người thầy cho biết Hà Lan vẫn chủ động cân đối thời gian để đảm bảo việc học. "Hà Lan vẫn sắp xếp công việc và đi học đầy đủ", thầy Kiên chia sẻ

Đồng nghiệp bạn bè chúc mừng Hà Lan ẢNH: NVCC

Chinh phục doanh nghiệp khi chưa có bằng đại học, Hà Lan tiết lộ chủ động tìm kiếm những cơ hội việc làm dành cho sinh viên theo hướng các chương trình tài năng. Theo Hà Lan, đây là cách để sinh viên có thể tiếp cận những tập đoàn lớn, đồng thời được hưởng nhiều chính sách, ưu đãi, phù hợp hơn với sinh viên chưa tốt nghiệp, giúp có thể vừa đi học, vừa đi làm.

Khi bước vào môi trường làm việc, Hà Lan đồng tình với quan điểm "thái độ quan trọng hơn trình độ". Theo thủ khoa, kiến thức và chuyên môn rất cần thiết, nhưng có thể tiếp tục học hỏi và trau dồi trong quá trình làm việc. "Trình độ có thể học thêm nhưng thái độ sẽ rất khó thay đổi. Thái độ tốt là yếu tố rất quan trọng", Hà Lan nói.

Đằng sau tấm huy chương của Hà Lan là những lần vấp ngã ẢNH: NVCC

Ý thức được bản thân còn non trẻ, Hà Lan cho rằng điều quan trọng là không ngại thừa nhận những hạn chế của mình, luôn cố gắng học hỏi, sẵn sàng nhận lỗi khi mắc sai sót và tìm cách khắc phục hậu quả thay vì bao biện cho những sai lầm, vấp ngã.

Đi qua khoảng thời gian chông chênh và có phần lạc hướng, Hà Lan biết ơn cuộc sống hiện tại, chấp nhận mỗi chuyện xảy ra trong cuộc đời là một phần trong hành trình trưởng thành.