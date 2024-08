Chuyến tàu 'đặc biệt' trước ngày lễ Độc lập 2.9

Trong ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ, có 14 chuyến tàu xuất phát tại ga Hà Nội, với 6.730 hành khách. Trong đó, có 8 chuyến đi các tỉnh phía nam, 4 chuyến đi Hải Phòng và 2 chuyến đi Lào Cai.



Trên những chuyến tàu đặc biệt dịp lễ Quốc khánh 2.9, nhân viên đường sắt thay vì màu áo đồng phục quen thuộc đều khoác trên mình màu cờ sắc áo của cờ Tổ quốc ẢNH: THÀNH SƠN

Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) Hoàng Gia Khánh cho biết, dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, lượng vé bán tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến thời điểm này, ngành đường sắt đã bán được 130.000 vé. Do mật độ hành khách đi lại trong dịp cao điểm nghỉ lễ rất lớn nên việc bảo đảm chất lượng dịch vụ, an ninh, an toàn cho hành khách được chú trọng.

Ngành đường sắt đã triển khai lực lượng thanh niên tình nguyện hỗ trợ hành khách làm thủ tục và di chuyển, tìm tàu ẢNH: THÀNH SƠN

VNR cũng đa dạng các hình thức bán vé để hành khách mua thuận lợi, nhanh chóng. Ngoài các đôi tàu chạy thường xuyên trên các tuyến, đường sắt lập thêm hàng chục chuyến tàu. Các chuyến tàu xuất phát giờ đẹp các ngày cao điểm như 30 - 31.8 và 2 - 3.9 gần như đã hết vé, chỉ còn lác đác vé tàu giường nằm tầng 3 khoang 6.

Các vị khách quốc tế rất háo hức với trải nghiệm đặc biệt trên chuyến tàu dịp tết Độc lập và hào hứng với lá cờ Tổ quốc Việt Nam ẢNH: THÀNH SƠN

Riêng ngày 30.8 được xác định là ngày cao điểm nhất, đường sắt tổ chức chạy 10 chuyến tàu trên tuyến Bắc - Nam với 5 chuyến tàu khách Thống nhất Hà Nội - Sài Gòn, 1 chuyến Hà Nội - Đà Nẵng, 2 chuyến Hà Nội - Đồng Hới, 2 chuyến Hà Nội - Vinh.

Các chặng tàu ngắn đi Nam Định, Thanh Hóa, Vinh và cả chặng dài đi Đồng Hới, Đông Hà, Huế, Đà Nẵng đều có chung tình trạng "cháy vé".

Ông Hoàng Gia Khánh, Tổng giám đốc VNR, cũng là một hành khách trên chuyến tàu SE3 xuất phát từ ga Hà Nội tối 30.8 về quê nghỉ lễ ẢNH: THÀNH SƠN

Những hành khách nhí và gia đình rất thích thú trước không khí sôi động trên sân ga Hà Nội tối 30.8 ẢNH: THÀNH SƠN

Điểm đặc biệt dịp lễ 2.9 năm nay là ngành đường sắt triển khai tới đội ngũ nhân viên trên tất cả các tàu mặc áo cờ đỏ sao vàng, nhằm lan tỏa hình ảnh đẹp về Quốc kỳ và niềm tự hào dân tộc.

Những nụ cười tươi rói trên sân ga chiều tối 30.8, bắt đầu cho kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày ẢNH: THÀNH SƠN

Bên cạnh mua vé trực tiếp tại quầy, hành khách có thể mua vé tàu online nhanh chóng, thuận tiện.

Dịp lễ Quốc khánh năm nay, lượng khách đi tàu tăng khoảng 10% so với cùng kỳ ẢNH: THÀNH SƠN

Hành khách không cần phải đến ga như trước, mà chỉ cần vào website bán vé của đường sắt hoặc thông qua các ứng dụng điện tử, app trên điện thoại thông minh như ngân hàng điện tử, ví điện tử MoMo, ZaloPay, VinID... là có thể đặt vé, mua vé, thanh toán online.