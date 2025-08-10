Chuyện thầm kín: Ham muốn tình dục quá mức có phải là bệnh?

Tiến sĩ - bác sĩ chuyên khoa 2 Trà Anh Duy, Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men's Health (TP.HCM), cho biết ham muốn tình dục là một phần tự nhiên của đời sống con người, đóng vai trò quan trọng trong duy trì mối quan hệ và sức khỏe tinh thần. Tuy nhiên, khi ham muốn tình dục ở nam giới trở nên quá mức, có thể dẫn đến những ảnh hưởng tiêu cực về tâm lý và xã hội.

Theo nghiên cứu, một số trường hợp nam giới có ham muốn tình dục quá cao có thể liên quan đến rối loạn kiểm soát xung động hoặc các yếu tố sinh lý khác.

Cơ chế sinh lý của ham muốn tình dục

Testosterone là hormone chính ảnh hưởng đến ham muốn tình dục ở nam giới. Theo một nghiên cứu, mức testosterone cao có thể làm gia tăng ham muốn tình dục, nhưng không phải lúc nào cũng dẫn đến hành vi tình dục quá mức.

Ham muốn tình dục được kiểm soát bởi vùng dưới đồi và hệ thống viền. Theo nghiên cứu, các chất dẫn truyền thần kinh như dopamine và oxytocin có vai trò quan trọng trong kích thích ham muốn tình dục.

Ham muốn tình dục là một phần tự nhiên của đời sống con người, đóng vai trò quan trọng trong duy trì mối quan hệ và sức khỏe tinh thần Ảnh minh họa: AI

Hệ thống khen thưởng của não chịu trách nhiệm tạo cảm giác thỏa mãn sau hoạt động tình dục. Nam giới có ham muốn tình dục quá cao có sự kích hoạt quá mức của hệ thống này, tương tự như những người nghiện chất kích thích.

Khi nào ham muốn nhiều trở thành bệnh lý?

Ham muốn tình dục cao nhưng vẫn trong kiểm soát được coi là bình thường. Nếu ham muốn dẫn đến hành vi cưỡng bức, không kiểm soát hoặc ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống, có thể là dấu hiệu của rối loạn tăng ham muốn tình dục bệnh lý.

Theo nghiên cứu trên Journal of Clinical Psychiatry, những tiêu chí để chẩn đoán bao gồm suy nghĩ ám ảnh về tình dục ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống, quan hệ tình dục hoặc thủ dâm nhiều lần trong ngày nhưng không thỏa mãn, không kiểm soát được ham muốn, dẫn đến các hành vi nguy hiểm như quan hệ tình dục không an toàn, lạm dụng tình dục.

Tần suất nghĩ đến tình dục trên 30 lần/ngày hoặc có hành vi thủ dâm hoặc quan hệ tình dục trên 6 lần/ngày có thể được xem là dấu hiệu của rối loạn ham muốn tình dục bệnh lý.

Nguyên nhân dẫn đến rối loạn ham muốn tình dục cao

Bất thường hormone: Như mức testosterone hoặc dopamine quá cao.

Rối loạn tâm thần: Một số bệnh như rối loạn lưỡng cực (bipolar disorder) có thể dẫn đến tăng ham muốn tình dục bất thường.

Nghiện nội dung khiêu dâm: Việc tiếp xúc nhiều với nội dung khiêu dâm có thể làm tăng ham muốn không kiểm soát.

Tác dụng phụ của thuốc: Một số loại thuốc chống trầm cảm hoặc tăng cường testosterone có thể làm tăng ham muốn tình dục.

Việc ham muốn tình dục quá mức có thể gây ảnh hưởng đến mối quan hệ. Khi ham muốn tình dục quá cao, có thể dẫn đến xung đột trong quan hệ vợ chồng hoặc lạm dụng tình dục. Nếu không kiểm soát được, có thể dẫn đến nghiện tình dục và mất cân bằng trong công việc, gia đình.

Phương pháp điều trị

Để điều trị rối loạn do ham muốn tình dục cao có thể sử dụng liệu pháp nội tiết như dùng thuốc ức chế testosterone. Chỉnh liều thuốc gây tăng ham muốn, nếu nguyên nhân là do tác dụng phụ của thuốc.

Liệu pháp nhận thức hành vi giúp bệnh nhân thay đổi suy nghĩ ám ảnh về tình dục. Các nhóm hỗ trợ như mô hình cai nghiện giúp kiểm soát hành vi tình dục. Hạn chế tiếp xúc với nội dung kích thích tình dục. Tập thể dục và thiền định giúp điều hòa hormone và kiểm soát ham muốn. Xây dựng mối quan hệ lành mạnh bằng cách tập trung vào kết nối cảm xúc thay vì chỉ tìm kiếm sự thỏa mãn về tình dục.

"Ham muốn tình dục cao ở nam giới không phải lúc nào cũng là bệnh lý. Tuy nhiên, nếu nó ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống, công việc và mối quan hệ, cần có sự can thiệp từ chuyên gia y tế. Điều trị có thể bao gồm liệu pháp nội tiết, tâm lý và điều chỉnh lối sống để giúp cân bằng ham muốn tình dục và duy trì một cuộc sống lành mạnh", bác sĩ Anh Duy khuyến cáo.