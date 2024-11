Chuyện thiên văn thú vị: Vì sao có thể nhìn thấy mặt trăng vào ban ngày?

Theo Livescience, đôi khi chúng ta nhìn thấy mặt trăng vào ban ngày vì lý do tương tự như chúng ta nhìn thấy nó vào ban đêm. Đó là do mặt trăng phản chiếu ánh sáng từ mặt trời và vị trí của nó gần với trái đất khiến nó sáng hơn bầu trời ban ngày hoặc ban đêm.



Sau mặt trời, mặt trăng là thiên thể sáng nhất mà chúng ta có thể nhìn thấy. Nhưng mặt trăng ban ngày không phải lúc nào cũng nhìn thấy được. Điều này là do bầu khí quyển của trái đất và chu kỳ quỹ đạo của vệ tinh tự nhiên của chúng ta.

Đôi khi chúng ta thấy mặt trăng xuất hiện vào ban ngày fotoblend

“Nếu hành tinh của chúng ta không có bầu khí quyển, mặt trăng sẽ luôn được nhìn thấy từ trái đất. Trong khi đó, các pha của mặt trăng có nghĩa là khi nó di chuyển giữa trái đất và mặt trời, chẳng hạn như trong thời kỳ trăng non, mặt được chiếu sáng hướng ra xa chúng ta và mặt tối của mặt trăng hướng về trái đất, khiến nó về cơ bản vô hình đối với những người quan sát bầu trời ở trái đất", Livescience nói thêm.

"Ngày đẹp" để thấy mặt trăng vào ban ngày

Các phân tử khí trong khí quyển của chúng ta, chủ yếu là nitơ và ôxy, phân tán ánh sáng có bước sóng ngắn, chẳng hạn như ánh sáng xanh lam và tím. Sự tán xạ này bao gồm việc hấp thụ và phát lại ánh sáng theo một hướng khác, mang lại cho trái đất bầu trời xanh.

Chuyên gia cho biết để có thể được nhìn thấy vào ban ngày, mặt trăng phải vượt qua ánh sáng tán xạ từ mặt trời. Trong 2 - 3 ngày quanh trăng non, chúng ta không thể nhìn thấy mặt trăng vì ánh sáng tán xạ của mặt trời lấn át mặt trăng. Theo các nhà nghiên cứu, những ngôi sao có thể nhìn thấy từ trái đất sáng kém hơn một triệu tỉ lần so với ánh sáng từ mặt trời và hàng triệu lần so với mặt trăng.

Livescience thông tin ánh sáng tán xạ từ mặt trời quá sáng trên bầu trời của chúng ta, đến nỗi nó thường lấn át ánh sáng các ngôi sao vào ban ngày, nhưng không phải lúc nào cũng át được ánh sáng phản chiếu từ mặt trăng. Lý do là vì mặt trăng ở gần trái đất hơn các ngôi sao khác nên độ sáng bề mặt của nó lớn hơn độ sáng bề mặt của bầu trời. Do đó chúng ta có thể thấy mặt trăng vào ban ngày.

Tuy nhiên, khả năng mặt trăng được nhìn thấy vào ban ngày cũng bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khác, bao gồm các mùa, giai đoạn hiện tại của mặt trăng và độ trong của bầu trời vào một ngày nhất định.

Mặt trăng có thể nhìn thấy vào ban ngày trung bình 25 ngày trong tháng trong suốt cả năm. 5 ngày còn lại xảy ra xung quanh giai đoạn trăng non và trăng tròn. Gần giai đoạn trăng non, nó quá gần mặt trời để có thể nhìn thấy. Khi gần đến ngày trăng tròn, nó chỉ được nhìn thấy vào ban đêm, vì mặt trăng mọc lúc hoàng hôn và lặn lúc bình minh.

Chuyên gia cũng cho biết thời điểm đẹp nhất để ngắm trăng vào ban ngày là vào quý một (một tuần sau trăng non) và quý ba (một tuần sau trăng tròn).