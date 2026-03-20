Chuyển tiền cho con đi du học rất đơn giản, chưa đến 24 giờ đã xong

Có con gái đi du học năm đầu tiên, chị Mai (45 tuổi, trú Hà Nội) khá băn khoăn vấn đề chuyển tiền cho con.

Trước đây, việc chuyển tiền quốc tế thường đi kèm nhiều loại chi phí, mất khá nhiều thời gian để tìm hiểu thủ tục. Từ lúc chuyển tiền đi đến khi người nhà ở nước ngoài nhận được tiền cũng mất tới 2 - 3 ngày. Tuy nhiên, gần đây, khi sử dụng giải pháp chuyển tiền quốc tế của ABBank, chị Mai cảm thấy mọi thứ nhẹ nhàng hơn nhiều.

Sử dụng giải pháp chuyển tiền quốc tế của ngân hàng giúp nhiều gia đình giải quyết vấn đề chuyển - nhận tiền với người thân ở nước ngoài nhanh chóng

"Con mới sang năm đầu nên tôi vẫn còn nhiều lo lắng, từ chuyện sinh hoạt của con đến việc mỗi lần gửi tiền học phí cũng phải tính toán kỹ. Tôi vừa hoàn tất một đợt chuyển học phí cho con, quá trình chuyển - nhận tiền hoàn tất trong chưa đầy 24 giờ. Về mặt thủ tục, khách hàng được phía ngân hàng hỗ trợ khá chi tiết, nhanh gọn", chị Mai cho biết.

Một tiện ích khác khiến chị Mai cảm thấy thuận tiện là tài khoản định danh theo số điện thoại. Điều này giúp việc chuyển - nhận tiền trở nên đơn giản hơn, hạn chế sai sót.

Nếu như với chị Mai, mỗi giao dịch là sự chăm lo cho con từ xa, thì với anh Hoàng, một kỹ sư công nghệ thông tin đang làm việc tại Nhật Bản, đó lại là cách để bày tỏ tình cảm với gia đình ở quê.

Mỗi tháng, anh đều gửi một phần thu nhập về cho bố mẹ. Trước đây, mỗi lần chuyển tiền về Việt Nam, anh Hoàng thường phải cân nhắc nhiều khoản phí.

Tuy nhiên, hiện nay, gia đình anh Hoàng chuyển và nhận tiền thông qua dịch vụ của ABBank, mọi việc dễ dàng, tiện lợi hơn. Anh cũng sử dụng thẻ Visa Debit của ngân hàng để phục vụ chi tiêu khi sống và làm việc tại Nhật Bản.

"Những ngày đầu mới sang, tôi chưa kịp mở tài khoản ngân hàng ở đây. Có sẵn thẻ quốc tế từ Việt Nam giúp tôi chủ động hơn rất nhiều trong chi tiêu và thanh toán", anh Hoàng cho biết.

Theo đại diện ABBank, nhu cầu giao dịch tài chính xuyên biên giới của khách hàng cá nhân đang ngày càng đa dạng, không chỉ dừng ở việc chuyển tiền mà còn bao gồm chi tiêu, thanh toán, quản lý tài chính khi sinh sống hoặc học tập ở nước ngoài.

Bộ giải pháp tài chính quốc tế của ABBank giúp đáp ứng đa dạng nhu cầu giao dịch tài chính xuyên biên giới của khách hàng ẢNH: ABBANK

"Chúng tôi nhận thấy, phía sau mỗi giao dịch quốc tế thường là câu chuyện của một gia đình. ABBank mong muốn xây dựng những giải pháp tài chính giúp việc kết nối đó trở nên thuận tiện, trọn vẹn hơn", ông Đan Ngọc Anh, Giám đốc Khối khách hàng cá nhân (ABBank), chia sẻ.

Xuất phát từ những nhu cầu rất đời thường, ABBank đã phát triển bộ giải pháp tài chính quốc tế dành cho khách hàng cá nhân, tích hợp các dịch vụ chuyển tiền, chi tiêu quốc tế và quản lý tài khoản nhằm giúp khách hàng chủ động hơn trong các giao dịch xuyên biên giới.

Bộ giải pháp tài chính quốc tế "Hai chiều tiền gửi - Một lòng đoàn viên" của ABBank được thiết kế nhằm đáp ứng trọn vẹn nhu cầu giao dịch xuyên biên giới của khách hàng cá nhân, từ chuyển tiền đến chi tiêu và quản lý tài khoản: miễn 100% phí chuyển tiền quốc tế hai chiều (học tập, trợ cấp, du lịch, chữa bệnh); ưu đãi tỷ giá 10 - 50 điểm, giao dịch nhanh trong 24 giờ; hồ sơ đơn giản, hỗ trợ 24/7; miễn phí thẻ Visa Debit và tài khoản số đẹp theo số điện thoại.



