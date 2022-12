Chuyện tình của Song Joong Ki trong ‘Cậu út nhà tài phiệt’ bị chê nhạt

Cậu út nhà tài phiệt (The Youngest Son of a Conglomerate hay còn gọi Reborn Rich) đi được một nửa chặng đường phát sóng, liên tục được đánh giá cao với cốt truyện gay cấn cùng diễn xuất ấn tượng của dàn sao Hàn đình đám.

Tuy nhiên, tác phẩm cũng nhận về một số phản hồi tiêu cực. Điển hình như chuyện tình yêu giữa Jin Do Joon và Seo Min Young bị chê nhàm chán, không hề ăn nhập gì với mạch phim dồn dập cũng như những tình tiết đấu trí căng não ở các tập phim gần đây.

Phần lớn khán giả nhận xét diễn biến tình cảm của cặp đôi trong 8 tập vừa qua được xây dựng gượng gạo. Nhiều bình luận cũng cho rằng vai trò của nữ chính Seo Min Young nhạt nhòa, không giống với miêu tả “nhân vật có sức ảnh hưởng to lớn đến cuộc sống của Jin Do Joon” mà ê-kíp từng giới thiệu. Đồng thời, sự xuất hiện của Seo Min Young cũng quá ít ỏi, nên càng khó có cơ hội được phát triển tình cảm với Jin Do Joon.





“Tình yêu giữa Jin Do Joon và Seo Min Young trong Cậu út nhà tài phiệt không có sức thuyết phục", "Ngay từ đầu phim, tuyến tình cảm của hai nhân vật này đã bị chỉ trích, nhưng đoàn làm phim cứ cố nhồi nhét”, “Cách ê-kíp dẫn dắt chuyện yêu đương của Jin Do Joon và Seo Min Young thiếu tự nhiên. Tôi có cảm giác như họ bị ép duyên vậy”… là những ý kiến bức xúc về chuyện tình của cặp đôi chính phim Reborn Rich.

Thậm chí, một bộ phận người xem còn chê Song Joong Ki với bạn diễn Shin Hyun Bin không hề có “phản ứng hóa học”. Số khác lại khen ngợi mỹ nam 8X xứng đôi hơn với nữ phụ Park Ji Hyun, đóng vai Mo Hyun Min, ái nữ Nhật báo Huyn Sung danh giá. Các luồng quan điểm tranh cãi về tuyến tình cảm Jin Do Joon và Seo Min Young vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Không ít khán giả khuyên mọi người nên kiên nhẫn, đợi diễn biến tiếp theo của cặp đôi trong các tập sau.