Rating ‘Cậu út nhà tài phiệt’ tăng vọt sau khi hoãn chiếu vì World Cup 2022

Tối 2.12, Cậu út nhà tài phiệt (The Youngest Son of a Conglomerate hay còn gọi Reborn Rich) hoãn chiếu 1 tập, vì trùng với lịch thi đấu của đội tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2022. Đến 3.12, tác phẩm trở lại với tập 7 và ngay lập tức phá vỡ kỷ lục tỷ suất người xem của chính bộ phim.

Theo Nielson Korea, tập phim mới nhất đạt rating 16,1% trên toàn quốc ở xứ kim chi, tăng mạnh so với tập 6 - 14,9% (chiếu hôm 27.11). Đồng thời, con số này cũng giúp Cậu út nhà tài phiệt đạt thành tích rating cao nhất kể từ khi phát sóng đến nay.

Tập 7 Reborn Rich tiếp tục xoay quanh màn đối đầu căng thẳng giữa hai ông cháu Jin Yang Cheol (Lee Sung Min) và Jin Do Joon (Song Joong Ki). Jin Do Joon không chỉ công khai bản thân là đại cổ đông của Miracle, mà còn thẳng thắn bày tỏ tham vọng mua lại Tập đoàn Soonyang từ gia tộc họ Jin.

Trước kế hoạch công phu của Jin Do Joon, Jin Yang Cheol nhanh chóng có nhiều đối sách. Thậm chí, ông còn có động thái cảnh cáo Jin Yoon Ki (Kim Young Jae), bố của Jin Do Joon. Tuy nhiên, Jin Yoon Ki và vợ Lee Hae In (Jung Hye Young) vẫn quyết định ủng hộ mọi sự lựa chọn của con trai.





Tuyến tình cảm của nam chính Jin Do Joon trong tập 7 Cậu út nhà tài phiệt được lên hình khá ít ỏi. Anh đã khéo léo từ chối lời mời gọi hợp tác hấp dẫn từ Mo Hyun Min (Park Ji Hyun), ái nữ Nhật báo Huyn Sung danh giá. Thay vào đó, Jin Do Joon vẫn một lòng hướng về cô bạn Seo Min Young (Shin Hyun Bin).

Tương tác nhạt nhòa giữa Jin Do Joon và Seo Min Young nhận về không ít phản hồi tiêu cực từ khán giả. Trong khi đó, Jin Do Joon và Mo Hyun Min lại bất ngờ có “phản ứng hóa học” dù chỉ có vài cảnh quay chung ngắn ngủi. Ở tập tiếp theo, Mo Hyun Min kết hôn với Jin Sung Joon (Kim Nam Hee), chính thức trở thành chị dâu của Jin Do Joon.

Cậu út nhà tài phiệt do biên kịch Kim Tae Hee chấp bút và Jung Dae Yoon làm đạo diễn. Phim quy tụ dàn sao Hàn: Song Joong Ki, Shin Hyun Bin, Lee Sung Min, Kim Jung Nan, Jo Han Chul, Seo Jae Hee… Phim chiếu tối thứ 6, 7 và chủ nhật hằng tuần trên JTBC.