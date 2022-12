Tập 15 ‘Dưới bóng trung điện’: Trung điện Kim Hye Soo căng thẳng đối đầu mẹ chồng

Tập 15 Dưới bóng trung điện (Under The Queen's Umbrella) tiếp tục đi sâu vào nguyên nhân đằng sau sự ra đi bí ẩn của thế tử quá cố (Bae In Hyuk đóng). Theo đó, trung điện Im Hwa Ryeong (Kim Hye Soo) đã chính thức xác định được Y quan Kwon Oh Gyeong (Kim Jae Bum) là kẻ đã hại chết con trai của mình. Tuy nhiên, Kwon Oh Gyeong đã nhanh chân tẩu thoát thành công.

Chưa kịp vượt qua nỗi uất hận vì bản thân đã từng tin nhầm Kwon Oh Gyeong, trung điện Im Hwa Ryeong đã phải đau đầu chống chọi với mẹ chồng - Đại phi tàn nhẫn (Kim Hae Sook). Vì muốn trừ khử Kwon Oh Gyeong cũng như phải bịt đầu mối về cái chết đáng ngờ năm xưa của thế tử tiền triều Tae In có liên quan đến mình, Đại phi dùng đủ mọi cách để buộc trung điện giao báo cáo khám nghiệm tử thi Tae In.

Thậm chí, Đại phi không ngần ngại lấy điểm yếu căn bệnh tim của thế tử tần Yoon Cheong Ha (Oh Ye Ju) để ép trung điện Im Hwa Ryeong đưa ra bản báo cáo. Cuối cùng, trung điện đành chấp nhận chịu lấn lướt. Tuy nhiên, Đại phi vẫn tiếp tục hoàn thành kế hoạch thâm độc của mình bằng cách sắp xếp cho vương tử Ui Seong (Kang Chan Hee) tự tay giết chết Kwon Oh Gyeong, dù biết cả hai là cha con ruột.

Ở những giây phút cuối tập 15 Dưới bóng trung điện, nụ cười lạnh lùng xen lẫn sự hả hê của Đại phi sau khi để hai cha con Kwon Oh Gyeong và Ui Seong tương tàn khiến trung điện bàng hoàng. Người xem cũng ngỡ ngàng và bức xúc trước sự tàn ác không điểm dừng của Đại phi.





Về phía vợ chồng thế tử Seong Nam (Moon Sang Min) và thế tử tần Yoon Cheong Ha, họ vô tình bị cuốn vào vòng xoáy tranh giành quyền lực chốn cung cấm.

Đặc biệt, Yoon Cheong Ha và đứa bé trong bụng đang đối mặt với nhiều nguy hiểm vì kế hoạch mất nhân tính của Đại phi. Khán giả hi vọng thế tử - thế tử tần cùng đứa con đầu lòng sẽ vượt qua sóng gió để có cái kết hạnh phúc.

Dưới bóng trung điện do Kim Hyeong Sik làm đạo diễn, Park Ba Ra viết kịch bản. Tác phẩm quy tụ dàn sao Hàn: Kim Hye Soo, Kim Hae Sook, Choi Won Young, Ok Ja Yeon, Moon Sang Min, Yoo Seon Ho, Kim Ga Eun, Kang Chan Hee… Dưới bóng trung điện sẽ chiếu tập cuối (tập 16) vào tối 4.12 trên kênh cáp tvN.