Diễn viên phim ‘Dưới bóng trung điện’ được săn đón

Theo Sports Chosun (Hàn Quốc), Moon Sang Min đang là diễn viên hưởng lợi nhiều nhất từ cơn sốt của Dưới bóng trung điện (Under The Queen's Umbrella). Độ phổ biến của anh tăng nhanh, luôn nằm trong Top 10 các diễn viên truyền hình Hàn Quốc hot nhất tuần của Good Data Corporation và là cái tên được thảo luận sôi nổi những tuần qua.

Gần đây, Moon Sang Min được chọn làm người mẫu cho một thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng. Ngoài ra, anh còn được hơn 20 thương hiệu thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau săn đón. Công ty quản lý của nam diễn viên, Awesome Entertainment, chia sẻ: “Chúng tôi đang đàm phán với hơn 20 công ty trong nhiều ngành khác nhau như thời trang, cửa hàng trực tuyến, trò chơi, bánh kẹo, đồng hồ, giáo dục…”.

Sports Chosun tiết lộ hình tượng nhân vật vương tử/thế tử Seong Nam chính trực, mạnh mẽ mà Moon Sang Mi thể hiện xuất sắc trong phim và phong cách thời thượng ngoài đời của mỹ nam 10X đã giúp được anh “lọt vào mắt xanh” của các nhãn hàng.

Không những thế, Awesome Entertainment cho hay nhiều kịch bản cũng liên tục gửi đến Moon Sang Min. Công ty và nam diễn viên đang cân nhắc nhận các dự án tiếp theo sau Dưới bóng trung điện. Theo Namu, tác phẩm sắp tới có anh tham gia là Duty After School, nhưng phim này đến nay vẫn chưa có động tĩnh mới.





Sports Chosun và nhiều cơ quan truyền thông Hàn Quốc nhận định Moon Sang Min là một trong những nam diễn viên trẻ triển vọng nhất hiện giờ. Sở hữu vóc dáng cao lớn với chiều cao 1,9m, gương mặt điển trai và lối diễn xuất tốt, Moon Sang Min nhiều khả năng sẽ phát triển mạnh mẽ ở lĩnh vực phim ảnh lẫn quảng cáo thời gian tới.

Ngoài Moon Sang Min, thì Yoo Seon Ho cũng là mỹ nam trẻ tuổi đang được đánh giá cao nhờ Dưới bóng trung điện. Trong phim, anh đóng vai vương tử Gye Seong tốt bụng, thông minh, dịu dàng và ẩn chứa bí mật khó nói. Ngôi sao Hàn 20 tuổi khiến khán giả bất ngờ bởi khả năng bộc lộ cảm xúc tự nhiên.

Đặc biệt, qua vai Gye Seong của Under The Queen's Umbrella, Yoo Seon Ho cho thấy sự lột xác lớn. Trước đó, anh được biết đến với vai trò ca sĩ thần tượng Kpop nhiều hơn, từng gây ấn tượng khi góp mặt trong show Produce 101 mùa 2, phát sóng năm 2017. Yoo Seon Ho còn tham gia các phim Devil Inspector, Mặt trái của sự thật (Undercover), Bok Soo trở về (My Strange Hero), Bác sĩ luật sư (Doctor Lawyer)… nhưng không gây chú ý.

Hậu Dưới bóng trung điện, Yoo Seon Ho bất ngờ chính thức trở thành thành viên mới của chương trình thực tế 2 ngày 1 đêm (2 Days & 1 Night) mùa 4 đình đám của Hàn Quốc. Người hâm mộ mong ngóng các dự án tiếp theo của Yoo Seon Ho.