‘Dưới bóng trung điện’ lập kỷ lục rating, mỹ nam 10X được ‘săn lùng’

Tối 6.11, Dưới bóng trung điện phát sóng tập 8 và chạm mức tỷ suất người xem 11,8% trên toàn quốc, tăng mạnh so với tập 7 (9,4%). Đây cũng là rating cao nhất mà phim đạt được kể từ khi phát sóng.

Tập 8 đưa khán giả đến cuộc thi đấu tranh tài khắc nghiệt giữa các vương tử để chọn ra người xứng đáng với ngôi vị thế tử. Trong số đó, vương tử Seong Nam (Moon Sang Min đóng) nổi bật với sự thông minh, ứng biến linh hoạt và dũng cảm. Do đó, anh trở thành mục tiêu bị hãm hại suýt mất mạng trong quá trình tranh tài.

Theo trang Namu, Moon Sang Min là tân binh trẻ đầy triển vọng tại làng phim ảnh xứ kim chi, trực thuộc công ty Awesome Entertainment. Anh gia nhập showbiz với vai trò người mẫu.





Sao phim Dưới bóng trung điện từng sải bước trên sàn catwalk biểu diễn cho thương hiệu Sewing Boundaries vào năm 2018. Sang năm 2019, Moon Sang Min lấn sân sang diễn xuất cùng web drama 4 lý do tôi ghét Giáng sinh (4 Reasons Why I Hate Christmas).

Sau đó, mỹ nam 22 tuổi tiếp tục góp mặt trong các web drama The Mermaid Prince: The Beginning, The Colors of Our Time… Năm 2021, Moon Sang Min đóng vai nhân viên cảnh sát Ko Gun Pyung trong phim My name của Netflix. Đến năm nay, anh tỏa sáng với nhân vật vương tử Seong Nam trong Dưới bóng trung điện.

Chia sẻ với truyền thông, Moon Sang Min cho biết anh tự casting và may mắn được chọn. Trên màn ảnh, ngôi sao Hàn sinh năm 2000 tỏa sức hút nhờ ngoại hình nổi bật, chiều cao 1,9m, giọng nói trầm ấm và diễn xuất tự nhiên. Sau Dưới bóng trung điện, dự án sắp tới của Moon Sang Min là Duty After School.