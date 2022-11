Khán giả sốc vì thân thế kẻ phản diện trong ‘Dưới bóng trung điện’

Dưới bóng trung điện (Under The Queen's Umbrella) gần đi đến cái kết, những nút thắt được đặt ra từ đầu phim cũng dần dần được cởi mở. Đặc biệt, các nghi vấn về sự ra đi của thế tử quá cố (Bae In Hyuk đóng) bất ngờ được hé lộ trong tập 13, chiếu tối 26.11. Trong tập phim mới nhất này, trung điện Im Hwa Ryeong (Kim Hye Soo) và thế tử hiện tại là Seong Nam (Moon Sang Min) phát hiện ra nhiều điều bất thường cho thấy trưởng thế tử đã bị hạ độc đến chết.

Do đó, trung điện Im Hwa Ryeong cùng thế tử Seong Nam quyết định giăng bẫy Y quan Kwon Oh Gyeong (Kim Jae Bum) và tiên sinh Toji (Kwon Hae Hyo), hai kẻ có liên quan trực tiếp đến việc thế tử qua đời đột ngột. Ngoài ra, hai người này cũng đang đứng sau xúi giục vương tử Ui Seong (Kang Chan Hee) tạo phản.

Bộ phim bất ngờ trở nên khó dự đoán hơn khi thân phận thật sự của Y quan Kwon Oh Gyeong được công khai. Hóa ra, hắn là người con trai duy nhất còn sống của phế phi Yoon (Seo Yi Sook), em trai thế tử tiền triều Tae In. Năm xưa, thế tử tiền triều Tae In cũng mất vì lý do đáng ngờ và vua Lee Ho (Choi Won Young) bỗng lên ngôi nhờ vào các thế lực sau lưng.

Chi tiết trên khiến nhiều người xem ngỡ ngàng. Đồng thời, khán giả cũng tin rằng Kwon Oh Gyeong đã hại chết trưởng thế tử không chỉ vì theo lệnh của Hwang thục viên (Ok Ja Yeon), mà còn là vì trả thù cho anh trai Tae In và phục vụ cho tham vọng lật đổ vua Lee Ho. Ân oán đẫm máu giữa hai triều đại hứa hẹn sẽ được miêu tả một cách gay cấn và tàn khốc hơn ở các tập cuối Dưới bóng trung điện.





Bên cạnh những tình tiết đấu đá căng não, tập 13 Dưới bóng trung điện vẫn còn nhiều cảnh phim ngọt ngào xoay quanh cặp đôi thế tử Seong Nam và thế tử tần Yoon Cheong Ha (Oh Ye Ju). Trong video giới thiệu tập 14 sẽ chiếu tối 27.11, cả hai nhiều khả năng sẽ trải qua đêm động phòng sau khi hóa giải hiểu lầm. Trên các diễn đàn công cộng và mạng xã hội, dân mạng đều bày tỏ sự mong ngóng cảnh phim tình tứ sắp tới của thế tử Seong Nam và thế tử tần Yoon Cheong Ha.

Phim do Kim Hyeong Sik làm đạo diễn, Park Ba Ra viết kịch bản. Tác phẩm quy tụ dàn sao Hàn: Kim Hye Soo, Kim Hae Sook, Choi Won Young, Ok Ja Yeon, Moon Sang Min, Yoo Seon Ho, Kim Ga Eun, Kang Chan Hee… Dưới bóng trung điện phát sóng tối thứ 7 và chủ nhật hằng tuần trên kênh cáp tvN.