Cặp sao Hàn 9X gây sốt trong ‘Vũ điệu tuổi trẻ’

Giữa cơn sốt của Cậu út nhà tài phiệt (Reborn Rich) và Dưới bóng trung điện (Under The Queen's Umbrella), thì Vũ điệu tuổi trẻ (Cheer Up) cũng đang là một trong những tác phẩm truyền hình Hàn Quốc có độ thảo luận lớn nhất hiện nay. Các tập mới phát sóng nhanh chóng gây chú ý khi hai nhân vật chính Park Jung Woo (Bae In Hyuk đóng) và Do Hae Yi (Han Ji Hyun) đã chính thức hẹn hò sau khi trải qua nhiều sóng gió.

Riêng tập 12 tràn ngập không khí lãng mạn xoay quanh cặp đôi. Hàng loạt phân đoạn tình tứ giữa Park Jung Woo và Do Hae Yi trong tập phim này được chia sẻ rầm rộ, trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội. Tương tác ngọt ngào giữa hai nhân vật trên màn ảnh khiến khán giả phấn khích.

Nhờ hiệu ứng bùng nổ trong Vũ điệu tuổi trẻ, tần suất lộ diện của Bae In Hyuk và Han Ji Hyun trên các phương tiện truyền thông cũng tăng nhanh. Khán giả không chỉ thích thú với sự xứng đôi giữa hai diễn viên trẻ mà còn đánh giá cao diễn xuất tự nhiên của họ.

Đối với Han Ji Hyun, Vũ điệu tuổi trẻ là bộ phim đánh dấu màn trở lại ấn tượng của cô sau sê ri Penthouse - Cuộc chiến thượng lưu, phát sóng năm 2020 - 2021. Trong phim này, mỹ nhân 26 tuổi đảm nhận vai “tiểu thư xấc láo” Joo Seo Kyung. Nhân vật từng gây tranh cãi dữ dội, song, cũng giúp Han Ji Hyun tỏa sáng, ghi dấu ấn trong lòng khán giả và được giới chuyên môn công nhận. Cô thắng giải Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất tại SBS Drama Awards 2021.

Trước khi đến với phim ảnh, Han Ji Hyun sở hữu bảng thành tích học tập ấn tượng và từng thi đỗ 6 trường đại học lớn tại Hàn Quốc. Ngôi sao Hàn 9X quyết định theo đuổi đam mê diễn xuất và học tại Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc.

Sở hữu chiều cao 1,7m cùng gương mặt xinh đẹp và thần thái cuốn hút, Han Ji Hyun từng gắn bó với vai trò người mẫu trước khi ghi dấu ấn trên màn ảnh. Năm 2017, cô gia nhập làng phim ảnh khi có vai diễn trong web drama Soul Driver. Đặc biệt, Han Ji Hyun có lối sống tràn đầy năng lượng tích cực, biết nhiều môn thể thao, như trượt ván, yoga, cưỡi ngựa. Han Ji Hyun có một em trai song sinh là người mẫu Han Seung Soo.





Trong khi đó, Bae In Hyuk có gia tài phim ảnh đa dạng hơn Han Ji Hyun. Anh ra mắt năm 2019 với phim ngắn Love Buzz. Sau đó, mỹ nam sinh năm 1998 tham gia hàng loạt phim chiếu mạng như Triple Fling Season 2, Teacher Would You Like to Date Me?, Kiss Goblin… nhưng chưa nổi bật.

Bae In Hyuk cũng đóng những MV như To be honest (của Kim Na Young), Goodbye list (Kim Na young Ft. Yang Da Il), Confession (Jang Beom Jun Ft.10cm)… Anh bắt đầu gây chú ý từ phim truyền hình XX, Bạn cùng phòng của tôi là Gumiho (My Roommate Is A Gumiho), Mùa xuân xanh từ xa (At A Distance Spring Is Green)…

Năm nay, anh có bước đột phá lớn với 3 phim hot liên tiếp là Tại sao là Oh Soo Jae (Why Her?), Dưới bóng trung điện (Under The Queen's Umbrella) và Vũ điệu tuổi trẻ. Gương mặt thư sinh và nụ cười tươi giúp Bae In Hyuk dễ dàng chiếm nhiều cảm tình người xem.

Vũ điệu tuổi trẻ do biên kịch Cha Hae Won chấp bút và Han Tae Seob làm đạo diễn. Tác phẩm xoay quanh những cô cậu sinh viên nhiệt huyết trong đội cổ vũ Theia của trường Đại học Yonhee. Tuy nhiên, Vũ điệu tuổi trẻ cũng không ít lần gây tranh cãi bởi tình tiết ưu ái nam phụ Jin Sun Ho (Kim Hyun Jin). Về sau, bộ phim dần nhận lại phản hồi tích cực khi khai thác nhiều hơn về cặp đôi Park Jung Woo (Bae In Hyuk) và Do Hae Yi (Han Ji Hyun).