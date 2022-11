Phim ‘Cậu út nhà tài phiệt’ và ‘Dưới bóng trung điện’ cùng lập kỷ lục rating

Tối 27.11, tập 6 Cậu út nhà tài phiệt (The Youngest Son of a Conglomerate hay còn gọi Reborn Rich) ra mắt trên JTBC và có tỷ suất người xem đạt 14,9% toàn quốc. Cùng ngày, Dưới bóng trung điện (Under The Queen's Umbrella) chiếu tập 14 trên tvN và ghi nhận mức rating 14,1% toàn quốc. Theo Nielsen Korea (Hàn Quốc), đây đều là thành tích rating cao nhất mà cả hai phim đạt được kể từ khi phát sóng đến nay.

Về phía Cậu út nhà tài phiệt, rating của tác phẩm tăng lên mỗi tập. Tỷ suất người xem tập 6 gần như hơn gấp đôi so với tập 1 (6%). Truyền thông Hàn dự đoán thành tích của bộ phim sẽ tiếp tục tăng mạnh thời gian tới, khi nhân vật Yoon Hyun Woo trong thân xác Jin Do Joon (Song Joong Ki đóng) đã chính thức xuất đầu lộ diện sau quãng thời gian dài âm thầm đầu tư vào Miracle, một tập đoàn bí ẩn đã thâu tóm và đứng đằng sau nhiều phi vụ có tầm ảnh hưởng lớn tại Hàn Quốc.

Ở các tập tiếp theo Cậu út nhà tài phiệt, Jin Do Joon nhiều khả năng sẽ tuyên chiến với ông nội Jin Yang Cheol (Lee Sung Min) cũng như gia tộc họ Jin của Tập đoàn Soonyang. Cuộc chiến giữa hai người sở hữu cái đầu thông minh và đầy tham vọng chắc chắn sẽ khiến người xem khó rời mắt khỏi màn ảnh nhỏ.

Trong khi đó, Dưới bóng trung điện chỉ còn một tuần nữa là kết thúc. Ở các tập áp chót, đứa con tinh thần của đạo diễn Kim Hyeong Sik tiếp tục khiến khán giả bất ngờ bởi hàng loạt tình tiết đấu trí, tranh giành quyền lực căng thẳng và khó đoán giữa các phe phái.





Còn trung điện Im Hwa Ryeong (Kim Hye Soo) vẫn quyết tâm tìm ra chân tướng cuối cùng xoay quanh cái chết của thế tử quá cố (Bae In Hyuk). Tuy nhiên, càng điều tra, trung điện càng phát hiện những sự thật chấn động về chủ thượng Lee Ho (Choi Won Young) và màn lên ngôi đầy uẩn khuất của ông năm xưa.

Chuyện tình của thế tử Seong Nam (Moon Sang Min) và thế tử tần Yoon Cheong Ha (Oh Ye Ju) tiếp tục là điểm xuyến ngọt ngào hiếm hoi trong một tập phim đầy sóng gió. Nhiều dân mạng hi vọng cả hai có thêm nhiều cảnh tình cảm ở 2 tập cuối Dưới bóng trung điện.

Cậu út nhà tài phiệt do biên kịch Kim Tae Hee chấp bút và Jung Dae Yoon làm đạo diễn. Phim quy tụ dàn sao Hàn: Song Joong Ki, Shin Hyun Bin, Lee Sung Min, Kim Jung Nan, Jo Han Chul, Seo Jae Hee… Dưới bóng trung điện do Kim Hyeong Sik làm đạo diễn, Park Ba Ra viết kịch bản. Tác phẩm quy tụ dàn sao Hàn: Kim Hye Soo, Kim Hae Sook, Choi Won Young, Ok Ja Yeon, Moon Sang Min, Yoo Seon Ho, Kim Ga Eun, Kang Chan Hee…