Nữ phụ 'Cậu út nhà tài phiệt' gây chú ý với vẻ đẹp sắc sảo

Trong Cậu út nhà tài phiệt (The Youngest Son of a Conglomerate hay còn gọi Reborn Rich), Park Ji Hyun đóng vai Mo Hyun Min, con dâu cả gia tộc nhà họ Jin của Tập đoàn Soonyang và là chị dâu của Jin Do Joon (Song Joong Ki đóng). Theo Koreaboo, chủ đề xoay quanh Park Ji Hyun đã nhanh chóng “làm mưa làm gió” trên cộng đồng mạng Hàn Quốc sau 2 tập phim đầu tiên.

Trên diễn đàn Pann, phần lớn dân mạng đều đánh giá tạo hình nhân vật nữ phụ Mo Hyun Min rất giống một người có thật ngoài đời, Lee Boo Jin, ái nữ chủ tịch tập đoàn Samsung và cũng là chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của khách sạn Shilla danh tiếng. Lee Boo Jin nổi tiếng với phong thái sang chảnh rất riêng.

Không ít khán giả cho rằng Park Ji Hyun đã xây dựng vai diễn Mo Hyun Min dựa trên hình tượng Lee Boo Jin. “Ngay cả nét mặt của Park Ji Hyun cũng làm tôi nhớ đến Lee Boo Jin”, “Park Ji Hyun chắc là đã tham khảo rất nhiều từ Lee Boo Jin”… là những bình luận so sánh hai người đẹp đình đám Hàn Quốc.

Song song đó, nhiều người xem Cậu út nhà tài phiệt cũng khen ngợi khả năng diễn xuất, cách nhập vai tự nhiên và nhan sắc ấn tượng trong mọi khung hình của Park Ji Hyun. Vẻ đẹp sắc sảo giúp nữ diễn viên nổi bật giữa dàn sao trong tác phẩm. Một ý kiến gây chú ý: “Park Ji Hyun quá đẹp. Khí chất nghiêm nghị, lạnh lùng tựa “công chúa băng giá” của cô ấy cũng thực sự phù hợp với nhân vật này”.





Bên cạnh đó, mối quan hệ giữa chị dâu Mo Hyun Min và em chồng Jin Do Joon trong Cậu út nhà tài phiệt cũng gây chú ý lớn. Tình tiết xoay quanh hai nhân vật này hứa hẹn sẽ đem đến sự kịch tính ở các tập tiếp theo bộ phim.

Trước khi tác phẩm chính thức phát sóng, cảnh quay giữa Park Ji Hyun và Song Joong Ki trong teaser cũng thu hút nhiều sự quan tâm. Một số fan nhận xét cả hai tạo “phản ứng hóa học” tốt bất ngờ và kỳ vọng bộ đôi có thêm những phân đoạn chung ở các tập sau.

Sinh năm 1994, Park Ji Hyun từng tham gia các phim Khi nhà vua yêu, Nữ sử gia Goo Hae Ryung, Gonjiam: Bệnh viện ma ám, Chạy đến bên em với vận tốc 493km, sêri Các tế bào của Yumi… Dân mạng mong vai Mo Hyun Min của Park Ji Hyun sẽ có thêm nhiều đất diễn hơn trong các tập tiếp theo Cậu út nhà tài phiệt. Rating toàn quốc tập 2 bộ phim chiếu tối 19.11 đã lên 8,8%.