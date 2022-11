Song Joong Ki chết ngay tập 1, ‘Cậu út nhà tài phiệt’ lập kỷ lục rating

Tối 18.11, tập đầu tiên bộ phim Cậu út nhà tài phiệt (The Youngest Son of a Conglomerate hay còn gọi Reborn Rich) đã phát sóng trên kênh cáp JTBC (Hàn Quốc). Tác phẩm đánh dấu màn trở lại chính thức của Song Joong Ki trên màn ảnh nhỏ xứ kim chi sau hơn 1 năm kể từ Vincenzo.

Tập 1 Cậu út nhà tài phiệt chủ yếu xoay quanh cuộc tranh giành quyền lực của các thành viên trong gia tộc nhà họ Jin của Tập đoàn Soonyang khi chủ tịch Jin Yang Cheol (Lee Sung Min đóng) lâm bệnh nặng. Đồng thời, nhân vật Yoon Hyun Woo của Song Joong Ki cũng được khắc hoạ trọn vẹn trong tập đầu tiên bộ phim.

Yoon Hyun Woo là nhân viên rất trung thành và luôn làm việc hết mình cho gia tộc họ Jin cũng như Tập đoàn Soonyang. Anh sẵn sàng phụ trách các công việc "dơ bẩn", thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng vì chủ. Tuy nhiên, sự tận tuỵ của Yoon Hyun Woo lại không hề được coi trọng. Cuối cùng, anh bị bắn chết thảm ngay vách núi.

Tuy nhiên, ở những khoảnh khắc cuối tập 1 Cậu út nhà tài phiệt, Yoon Hyun Woo bất ngờ được hồi sinh dưới thân xác của Jin Do Joon (Kim Kang Hoon), khi đó vẫn còn nhỏ. Và Jin Do Joon chính là thành viên nhỏ tuổi nhất của gia tộc họ Jin…





Sport Chosun nhận xét Cậu út nhà tài phiệt có cách mở màn nhanh chóng và mạch phim dồn dập. Hàng loạt tình tiết gay cấn được gói gọn trong vòng hơn 60 phút tập 1. Riêng cảnh Yoon Hyun Woo của Song Joong Ki bị hại chết ngay tập đầu tiên khiến không ít khán giả sốc. Bên cạnh đó, diễn xuất ấn tượng của mỹ nam 8X cũng nhận về nhiều lời khen ngợi.

Theo Newsen, tập 1 Cậu út nhà tài phiệt đạt tỷ suất người xem 6,1%, lập kỷ lục là phim truyền hình có rating mở màn cao nhất kênh cáp JTBC trong năm 2022. Reborn Rich cũng là tác phẩm có rating mở màn cao thứ 2 trong lịch sử kênh cáp JTBC, chỉ sau Thế giới hôn nhân (The World of the Married), tập đầu tiên đạt 6,3% khi ra mắt vào 2 năm trước.

Cậu út nhà tài phiệt do biên kịch Kim Tae Hee chấp bút và Jung Dae Yoon làm đạo diễn. Phim quy tụ dàn sao Hàn: Song Joong Ki, Shin Hyun Bin, Lee Sung Min, Kim Jung Nan, Jo Han Chul, Seo Jae Hee…