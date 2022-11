Song Joong Ki bị chê mặc xấu trong họp báo phim mới

Tại cuộc họp báo The Youngest Son of a Conglomerate (Cậu út nhà tài phiệt) hay còn gọi Reborn rich, Song Joong Ki xuất hiện với chiếc áo len màu hồng sáng và quần ống rộng. Phong cách thời trang của nam diễn viên ở sự kiện lần này nhanh chóng trở thành chủ đề gây tranh cãi trên mạng xã hội, cộng đồng trực tuyến Hàn Quốc.

Trong một bài viết được cập nhật tại Pann (Hàn Quốc), dân mạng để lại nhiều bình luận chê bai gu ăn mặc và đặc biệt là chiếc quần rộng mà Song Joong Ki diện ở họp báo phim. Phần lớn ý kiến đều khẳng định phần quần rộng thùng thình khiến mỹ nam 8X lộ nhiều khuyết điểm về vóc dáng.

“Song Joong Ki trông quá thấp vì chiếc quần quá phồng”, “Kiểu quần áo này làm anh ấy thật sự giống như chỉ cao 1,6m”, “Đáng lẽ cậu ấy nên chọn chiếc quần vừa vặn và gọn gàng hơn”… là những quan điểm cho rằng chiếc quần không phù hợp đã làm sao phim Hậu duệ mặt trời “mất điểm”.





Bên cạnh đó, không ít fan chỉ trích stylist của Song Joong Ki vì đã phối trang phục kém duyên. Trước đây, ngôi sao Hàn 37 tuổi thường chọn quần áo có chất liệu mỏng, nhẹ và thiết kế gọn gàng, tôn lên vóc dáng của mình.

Cũng tại họp báo Cậu út nhà tài phiệt, Song Joong Ki gây ấn tượng với ngoại hình trẻ trung và gương mặt điển trai, nhất là làn da căng mịn đáng ngưỡng mộ. Thậm chí, dân mạng cũng nhận định chính nhan sắc của anh đã “cứu” tổng thể set đồ thất bại tại sự kiện lần này.

The Youngest Son of a Conglomerate (Cậu út nhà tài phiệt) bắt đầu phát sóng từ tối 18.11 trên kênh cáp JTBC. Trong phim, Song Joong Ki đóng hai vai, gồm: Yoon Hyun Woo, trưởng nhóm quản lý và Jin Do Joon, cháu trai út của Chủ tịch Jin Yang Cheol. Tác phẩm do biên kịch Kim Tae Hee chấp bút và Jung Dae Yoon làm đạo diễn. Cậu út nhà tài phiệt quy tụ dàn sao Hàn: Song Joong Ki, Shin Hyun Bin, Lee Sung Min, Kim Jung Nan, Jo Han Chul, Seo Jae Hee…