'Hoàng hậu Ki' Ha Ji Won 'đối đầu' Song Joong Ki trên màn ảnh tháng 11

Khi cơn sốt Big mouth vừa hạ nhiệt, khán giả yêu thích phim truyền hình Hàn Quốc sẽ có dịp thưởng thức những tác phẩm mới với nhiều thể loại khác nhau, được ra mắt vào dịp cuối năm này.

Cậu út nhà tài phiệt

Sau “siêu phẩm” Vincenzo, Song Joong Ki chính thức có màn tái xuất thông qua dự án Cậu út nhà tài phiệt. Phim kể về câu chuyện của thư ký Yoon Hyun Woo (Song Joong Ki), người đã làm việc với chủ tịch tập đoàn Sunyang trong hơn 10 năm. Tuy hết lòng trung thành với ông chủ của mình, anh vẫn không tránh khỏi việc bị buộc tội tham ô và rơi vào một cuộc khủng hoảng lớn. Cuối cùng, dù vô tội trước mọi cáo buộc, anh vẫn bị sát hại bởi chính ông chủ mà mình hết lòng phục tùng trong suốt một thời gian dài.

Sau khi qua đời, Yoon Hyun Woo bất ngờ tái sinh thành Jin Do Joon - con trai út của gia đình tài phiệt Sunyang. Anh nhanh chóng tận dụng cơ hội này để trả thù và tiếp quản tập đoàn. Ngoài ra, tác phẩm còn có sự tham gia của Lee Sung Min, Shin Hyun Bin, nữ thần tượng Tiffany (SNSD), Kim Shin Rok, Kim Nam Hee, Park Ji Hyun… Cậu út nhà tài phiệt dự kiến lên sóng màn ảnh nhỏ vào ngày 18.11, trên đài JTBC.

Curtain call

Curtain call là bộ phim đánh dấu màn kết hợp giữa “Hoàng hậu Ki” Ha Ji Won và nam diễn viên Khi hoa trà nở Kang Ha Neul, hiện được phát sóng trên đài KBS2. Phim là câu chuyện kể về một bà chủ khách sạn lớn tuổi đến từ Triều Tiên - Ja Geum Soon (Go Doo Shim) - người có tâm nguyện cuối đời là được gặp đứa cháu trai chưa từng biết mặt của mình. Trợ lý của bà đã thuê Yoo Jae Heon (Kang Ha Neul) - một diễn viên sân khấu vô danh, đóng vai người cháu trai để an ủi bà. Khi kế hoạch đang tiến hành thuận lợi thì nữ thừa kế Park Se Yeon (Ha Ji Won) xuất hiện, bắt đầu nghi ngờ về thân phận của Jae Heon.

Dù tỉ suất người xem của Curtain call có phần giảm nhẹ trong tập 2, tuy nhiên, phim vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi về cốt truyện mới mẻ và diễn xuất thuyết phục của dàn diễn viên chính.

Summer strike

Sở hữu dàn sao toàn “trai xinh, gái đẹp” như Im Siwan và Seolhyun, bộ phim Summer strike nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của khán giả. Dựa trên truyện tranh mạng nổi tiếng - I don't feel like doing anything, phim thuộc thể loại lãng mạn, kể về những người quyết định từ bỏ lối sống thành thị bận rộn, chuyển đến một thị trấn nhỏ - nơi họ có thể nghỉ ngơi và tìm thấy chính mình.





Mỹ nhân Seolhyun sẽ đảm nhận vai Lee Yeo Reum, một người phụ nữ bị mất việc, chấp nhận cuộc sống thất nghiệp và đến ở một ngôi làng nhỏ ven biển Angok với hy vọng tìm được khởi đầu mới. Đồng hành cùng nữ thần tượng là Im Siwan trong vai Ahn Dae Bum - một thủ thư trầm tính, nhút nhát và cất giấu nhiều bí mật tại Angok. Mỗi nhân vật đều mang trong mình nhiều câu chuyện khác nhau, nhưng điểm chung của họ chính là chọn một cuộc sống phẳng lặng, bình yên tại nông thôn - nơi họ tìm về để xoa dịu những tổn thương trước đó. Phim dự kiến ra mắt vào tháng 11 trên Genie TV.

The first responders

Với sự tham gia của ngôi sao Chuyện tình Harvard Kim Rae Won, Son Ho Jun và Gong Seung Yeon, The first responders là một bộ phim truyền hình kể về các thành viên của lực lượng cảnh sát, cứu hỏa và đội y tế. Họ cùng nhau làm việc và cống hiến hết mình để giúp đỡ người dân trong thành phố. Thông qua đó, tác phẩm làm nổi bật tinh thần đồng đội, luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của những người công tác trong các lĩnh vực trên.

Trong phim, Kim Rae Won sẽ vào vai thanh tra Jin Ho Gae thuộc đội điều tra thứ 8 của Sở cảnh sát Taewon. Với sự nhiệt huyết và nhạy bén, anh có tỉ lệ bắt giữ tội phạm là 118% và trở thành một huyền thoại trong sở cảnh sát. Trong khi đó, Son Ho Jun hóa thân thành lính cứu hỏa Bong Do Jin đầy dũng cảm, Gong Seung Yeon đảm nhận vai Song Seol - cô nhân viên y tế có trái tim ấm áp. Dù chưa chính thức phát sóng, The first responders đã nhận được đơn đặt hàng sản xuất phần 2. Phim sẽ ra mắt trên đài SBS vào ngày 12.11.

Behind every star

Với sự tham gia của Lee Seo Jin, Kwak Sun Young, Seo Hyun Woo và Joo Hyun Young, Behind every star là phiên bản remake của loạt phim ăn khách nước Pháp Call my agent!. Phim xoay quanh cuộc đấu đá, cạnh tranh của các ngôi sao hàng đầu và những người quản lý nghệ sĩ thuộc công ty giải trí Method Entertainment. Thông qua các tình huống thực tế và dí dỏm, Behind every star sẽ miêu tả về cuộc sống hằng ngày của những người quản lý chuyên nghiệp, cách họ làm việc, lên kế hoạch tương lai và quyết định cả chuyện tình cảm của người nổi tiếng. Ngoài ra, đội ngũ sản xuất phim sẽ cân chỉnh lại cốt truyện sao cho phù hợp với văn hóa và lối sống Hàn Quốc. Phim phát sóng vào ngày 7.11 trên đài tvN.