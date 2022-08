Phim mới của Song Joong Ki có gì hấp dẫn?

Sau thành công vang dội của Vincenzo - đóng cùng Jeon Yeo Been vào năm 2021, ngôi sao hàng đầu xứ kim chi sẽ có dịp hội ngộ khán giả qua bộ phim truyền hình do đài JTBC sản xuất với tên gọi - The youngest son of a conglomerate (Cậu út nhà tài phiệt).

Dự án này được dẫn dắt bởi Jeong Dae Yoon - đạo diễn của loạt phim ăn khách như The king 2 hearts, Hai thế giới, She was pretty, I'm not a robot… Đồng hành cùng Jeong Dae Yoon là biên kịch Kim Tae Hee - người từng gây được tiếng vang với Sungkyunkwan scandal (Chuyện tình ở Sungkyunkwan), A beautiful mind, Designated survivor: 60 days…

Không chỉ đánh dấu màn trở lại của Song Joong Ki, The youngest son of a conglomerate còn trở thành một trong những bộ phim được mong đợi nhất nửa cuối năm 2022 vì lý do dưới đây:

Nội dung phim hấp dẫn

The youngest son of a conglomerate được sản xuất dựa trên một tiểu thuyết mạng cùng tên, do tác giả San Gyung chấp bút. Phim kể về câu chuyện của thư ký Yoon Hyun Woo (do Song Joong Ki thủ vai), người đã làm việc với chủ tịch tập đoàn Sunyang trong hơn 10 năm.

Tuy hết lòng trung thành với ông chủ của mình, anh vẫn không tránh khỏi việc bị buộc tội tham ô và rơi vào một cuộc khủng hoảng lớn. Cuối cùng, dù vô tội trước mọi cáo buộc, anh vẫn bị sát hại bởi chính ông chủ mà mình hết lòng phục tùng trong suốt một thời gian dài.

Sau khi qua đời, Yoon Hyun Woo bất ngờ tái sinh thành Jin Do Joon - con trai út của gia đình tài phiệt Sunyang. Anh nhanh chóng tận dụng cơ hội này để trả thù và tiếp quản tập đoàn.





Dàn diễn viên triển vọng

Bên cạnh cốt truyện thú vị, The youngest son of a conglomerate còn thu hút sự quan tâm của khán giả khi sở hữu dàn diễn viên hùng hậu, giàu kinh nghiệm. Cái tên đầu tiên phải nhắc đến chính là Song Joong Ki - người không ngừng khẳng định vị thế của mình trên đấu trường phim ảnh châu Á thông qua loạt tác phẩm đình đám như Sungkyunkwan scandal, Hậu duệ mặt trời, Nice guy, Vincenzo…

Hợp tác cùng Song Joong Ki với vai trò diễn viên chính của phim là ngôi sao gạo cội Lee Sung Min. Anh ghi dấu ấn trong lòng khán giả với The king 2 hearts, Kundo: age of the rampant, My princess, Misaeng… và từng đoạt giải Diễn viên xuất sắc nhất tại Giải thưởng Nghệ thuật Baeksang lần thứ 51 năm 2015. Lần này, anh sẽ hóa thân vào vai chủ tịch tập đoàn Sunyang, Jin Yang Chul - cha của Yoon Hyun Woo trong kiếp sống thứ hai của anh.

Ngoài ra, nữ diễn viên Hospital playlist - Shin Hyun Bin cũng góp mặt thông qua nhân vật công tố viên Seo Min Young, làm việc tại cục chống tham nhũng. Được biết đến là "thần chết của gia đình Sunyang", Min Young là một công tố viên dũng cảm. Cô quyết tâm đấu tranh vì công lý khi tham gia điều tra các hoạt động bất hợp pháp của gia đình tài phiệt, liên quan đến việc cha truyền con nối.

Đối với tuyến phụ, người xem sẽ được nhìn thấy nữ thần tượng Tiffany của nhóm nhạc quốc dân SNSD trên màn ảnh nhỏ thông qua nhân vật Rachel Arief - một CEO người Mỹ gốc Hàn. Các diễn viên khác như ngôi sao Hellbound - Kim Shin Rok, Kim Nam Hee, Park Ji Hyun… cũng sẽ xuất hiện trong bộ phim. Một điều thú vị khác của The youngest son of a conglomerate chính là màn tái hợp của Song Joong Ji và bạn diễn Vincenzo - Jo Han Chul. Anh sẽ vào vai một trong những người con trai của chủ tịch tập đoàn Sunyang.

Hiện, đội ngũ sản xuất đã kết thúc quá trình quay phim. The youngest son of a conglomerate dự kiến lên sóng màn ảnh nhỏ vào khoảng tháng 11, trên đài JTBC.