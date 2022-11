Go Kyung Pyo ‘Bỗng dưng trúng số’ hoá sát nhân trong phim mới

Poster và trailer mới nhất của Connect nhận về nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Riêng vai diễn tên sát nhân khét tiếng Jin Seop của Go Kyung Pyo gây khiếp sợ bởi hàng loạt hành động giết người kinh hoàng và thái độ dửng dưng mỗi khi ra tay. Bên cạnh đó, Jin Seop còn trang trí cơ thể nạn nhân như những tác phẩm nghệ thuật đặc sắc.

Trailer Connect cũng hé lộ tình tiết gay cấn xoay quanh màn đối đầu căng thẳng giữa Jin Seop và Dong Soo (Jung Hae In đóng), một người thuộc chủng tộc có cơ thể bất tử được gọi là “Connect”. Dong Soo từng bị mất đi một bên mắt và con mắt này đã được cấy ghép cho chính Jin Seop. Do đó, Dong Soo có thể thấy được những hành vi giết người dã man của Jin Seop.

Thông qua hình ảnh cũng như các đoạn video “nhá hàng” bộ phim, Go Kyung Pyo gây ấn tượng khi thể hiện sự ác độc của nhân vật Jin Seop bằng ánh mắt lạnh lùng, nụ cười thách thức đáng sợ cùng vẻ mặt toan tính. Đồng thời, Jin Seop cũng là dạng nhân vật khác hẳn các vai trước đây mà mỹ nam 9X từng đảm nhận, đánh dấu màn“lột xác” của anh trên màn ảnh.





Trong năm nay, Go Kyung Pyo chiếm cảm tình khán giả và được giới chuyên môn công nhận qua các phim Quyết định chia tay, Bỗng dưng trúng số và Hợp đồng tình yêu (Love in Contract). Đặc biệt, vai chàng lính Cheon Woo đáng yêu và gần gũi của Go Kyung Pyo trong Bỗng dưng trúng số được khán giả yêu mến.

Sinh năm 1990, Go Kyung Pyo là nam diễn viên Hàn Quốc có khả năng “biến hóa” đa dạng trên màn ảnh. Ngôi sao 9X nổi tiếng qua các phim Mỹ nam nhà bên, Ngôi sao khoai tây, Muôn kiểu ghen tuông, Reply 1988, Vũ khí nhà văn, Đời sống riêng tư, Bỗng dưng trúng số… Go Kyung Pyo thường gắn liền với hình tượng hài hước, tốt bụng và chân thành. Phần lớn vai diễn của anh đều đem lại nhiều tiếng cười cho khán giả.

Connect dài 6 tập, là một bộ phim truyền hình dựa trên webtoon cùng tên, chuẩn bị ra mắt độc quyền trên Disney+ từ ngày 7.12 tới. Phim do Takashi Miike làm đạo diễn, quy tụ dàn sao Hàn, gồm Jung Hae In, Go Kyung Pyo, Kim Hye Joon…