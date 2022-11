Kwon Sang Woo bị ghét trong phim mới

Trong phim truyền hình Hàn Quốc Curtain Call (Hạ màn), Kwon Sang Woo thủ vai Bae Dong Je, người thừa kế một tập đoàn lớn và cũng là hôn phu cũ của nữ chính Park Se Yeon (Ha Ji Won đóng). Qua 6 tập phim Curtain Call, nhân vật này khiến người xem chán ghét bởi sự xấu tính và mưu mô, sẵn sàng khiêu khích người khác một cách vô lý để thỏa mãn cái tôi và níu kéo Park Se Yeon.

Bae Dong Je trở thành nhân vật hứng “gạch đá” nhiều nhất trong Curtain Call. Tuy nhiên, diễn xuất của Kwon Sang Woo nhận về nhiều lời khen ngợi. Trang Stoo (Hàn Quốc) nhận xét tài tử 46 tuổi nắm bắt rất rõ tâm lý của vai diễn, thể hiện hoàn hảo cảm xúc mơ hồ xen lẫn cay đắng và ghen tị khi chứng kiến Park Se Yeon tươi cười bên người đàn ông khác.

Đặc biệt, trong tập Curtain Call mới nhất, Kwon Sang Woo tỏa sáng với lối diễn xuất ấn tượng, đẩy mạch phim lên cao trào khi đối đầu với Ri Moon Seong giả - Yoo Jae Heon (Kang Ha Neul đóng). Tương tác ăn ý giữa Kwon Sang Woo và Ha Ji Won ở các tập gần đây cũng khiến khán giả tò mò hơn về số phận của các nhận vật này.





Bên cạnh đó, Kwon Sang Woo còn gây chú ý với phong thái bảnh bao, phong độ trong những bộ vest lịch lãm. Không còn vẻ thư sinh như thời trẻ, nam diễn viên vẫn khiến fan nữ mê đắm với nét điển trai rắn rỏi cùng vóc dáng săn chắc. Nhân vật Bae Dong Je của Kwon Sang Woo được dự đoán sẽ ảnh hưởng lớn đến các tình tiết Curtain Call về sau.

Kwon Sang Woo sinh năm 1976, là nam diễn viên xứ kim chi. Anh nổi tiếng qua loạt phim ăn khách như:Nấc thang lên thiên đường, Bản tình ca buồn, Cô bạn gia sư, Cám dỗ, Thám tử gà mờ, Sát thủ vô cùng cực, Ván cờ sinh tử… Năm 2008, ngôi sao Hàn 7X kết hôn với Hoa hậu Hàn Quốc Son Tae Young. Cặp đôi có một bé trai và một bé gái.

Ở tuổi U.50, Kwon Sang Woo vẫn chăm chỉ đóng phim. Năm nay, anh có màn tái xuất mạnh mẽ cùng Tại sao lại là Oh Soo Jae?, Curtain Call, Hải tặc: kho báu hoàng gia cuối cùng (The Pirates The Last Royal Treasure), X in Crisis…Dự án sắp ra mắt có Kwon Sang Woo tham gia là Switch.