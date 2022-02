Phim ‘The Pirates 2’ có Han Hyo Joo, Lee Kwang Soo lập kỷ lục

The Pirates 2 (The Pirates: The Last Royal Treasure, Cướp biển: Kho báu hoàng gia cuối cùng) công chiếu vào ngày 26.1 và cán mốc 1 triệu lượt người xem vào chiều 5.2. Vậy là phim mất khoảng 10 ngày để “lôi kéo” được hơn 1 triệu khán giả đến rạp ủng hộ. Đặc biệt, The Pirates 2 chính thức lập kỷ lục là phim điện ảnh Hàn Quốc đầu tiên của năm 2022 thu hút hơn 1 triệu khán giả.

Đây là một thành tích rất đáng khích lệ của The Pirates 2 trong bối cảnh Hàn Quốc đang áp dụng nhiều biện pháp giãn cách xã hội để phòng ngừa dịch Covid-19. Chưa kể, đứa con tinh thần của đạo diễn Kim Jung Hoon cũng đối đầu với các tác phẩm trong và ngoài nước như Kingmaker, Spider-man: No way home (Người nhện: Không còn nhà), Sing 2 (Đấu trường âm nhạc 2)...

Dù vậy, tờ Yonhap News của Hàn Quốc nhận xét thành tích của hai phim nội địa The Pirates: The Last Royal Treasure và Kingmaker trong kỳ nghỉ Tết năm nay vẫn thấp hơn so với sự mong ngóng của giới chuyên môn. Trước khi ra mắt, cả hai tác phẩm đều được đặt nhiều kỳ vọng sẽ tạo nên một mùa phim Tết Nguyên đán rực rỡ cũng như thúc đẩy mạnh mẽ khán giả ra rạp.





Bên cạnh đó, đây là lần đầu tiên trong 2 năm dịch Covid-19 bùng phát, Hàn Quốc mới có phim công chiếu trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán và không phải cạnh tranh trực tiếp với bất kỳ bom tấn Hollywood nào (Spider-man: No way home đã phát hành từ giữa tháng 12). Đáng tiếc, mọi hi vọng về doanh thu rạp chiếu đều bị tác động nặng nề bởi diễn biến dịch Covid-19 phức tạp.

The Pirates: The Last Royal Treasure nhận được nhiều lời khen ngợi với cốt truyện độc đáo, những pha hành động hấp dẫn, tương tác các nhân vật tốt và hiệu ứng hình ảnh đẹp mắt. Trang Osen đánh giá phim nhiều khả năng sẽ tiếp tục lập thêm nhiều kỷ lục phòng vé hơn trong thời gian tới.

The Pirates: The Last Royal Treasure do Kim Jung Hoon đạo diễn, Chun Sung Il viết kịch bản. Phim kể về cướp biển chấp nhận mạo hiểm truy tìm kho báu bị thất lạc cũng như tìm kiếm vận may cho bản thân. The Pirates: The Last Royal Treasure gây chú ý bởi quy tụ dàn sao Hàn đình đám Kang Ha Neul, Han Hyo Joo, Lee Kwang Soo, Sehun (EXO), Chae Soo Bin, Kwon Sang Woo…