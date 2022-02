Song Hye Kyo khởi quay phim mới cùng mỹ nam kém 14 tuổi

Trong phần Story Instagram, Song Hye Kyo cập nhật hình ảnh kịch bản tập 1 và 2 tác phẩm truyền hình The Glory kèm dòng chú thích: “Bắt đầu thôi nào”. Theo Osen, động thái này của Song Hye Kyo nhằm thông báo với người hâm mộ cô đã bắt đầu gia nhập đoàn làm phim The Glory. Đây là dự án tiếp theo của người đẹp 41 tuổi sau bộ phim Bây giờ chúng ta đang chia tay (Now we are breaking up) vừa kết thúc vào đầu tháng 1.2022.

Khác với kịch bản tình cảm yêu đương nhạt nhòa của Bây giờ chúng ta đang chia tay, nội dung The Glory gai góc hơn hẳn khi xoay quanh cuộc báo thù của một người phụ nữ từng ước mơ trở thành một kiến trúc sư, nhưng cô sớm bỏ học từ cấp 3 vì bạo lực học đường. Trong The Glory, Song Hye Kyo thủ vai nữ chính Moon Dong Eun, có nhiều chuyển biến tâm lý phức tạp.

Cũng trong The Glory, minh tinh 8X sẽ hợp tác cùng Lee Do Hyun, mỹ nam kém cô 14 tuổi. Trước đó, sao phim Ngôi nhà hạnh phúc đã lần lượt nên duyên cùng “phi công” Jang Ki Yong (nhỏ hơn 11 tuổi) trong Bây giờ chúng ta đang chia tay và "cặp kè" Park Bo Gum (kém 12 tuổi) với phim Gặp gỡ (Encounter).





“Phản ứng hóa học” giữa Song Hye Kyo và Jang Ki Yong, Park Bo Gum từng bùng nổ ở các tập đầu Bây giờ chúng ta đang chia tay và Gặp gỡ. Song, tương tác của nữ diễn viên và hai đàn em trên màn ảnh dần mất đi sự cuốn hút do kịch bản cả hai phim đều đi vào lối mòn cũng như khiến khán giả nhàm chán.

Đáng chú ý, The Glory cũng đánh dấu màn tái hợp của Song Hye Kyo và biên kịch Kim Eun Sook từ sau thành công của Hậu duệ mặt trời vào năm 2016. Nhiều khán giả kỳ vọng The Glory dưới ngòi bút của Kim Eun Sook sẽ là bộ phim vực dậy sự nghiệp phim ảnh của Song Hye Kyo sau các dự án không mấy thành công.

The Glory do Ahn Gil Ho làm đạo diễn, dài 8 tập và dự kiến phát sóng trên Netflix trong nửa đầu năm nay. Phim quy tụ dàn diễn viên Song Hye Kyo, Lee Do Hyun, Lim Ji Yeon, Park Sung Hoon…